Von Heiko Schattauer

Mosbach. Weiter mit dem "erfahrenen Kapitän" oder doch lieber "Anpacken. Mit neuen Ideen"? Amtsinhaber Michael Jann (62) und Herausforderer Julian Stipp (36) bewerben sich um das Amt des Oberbürgermeisters in der Großen Kreisstadt Mosbach. Am kommenden Sonntag darf gewählt werden, die Rhein-Neckar-Zeitung hat die beiden Kandidaten bereits im RNZ-Forum (online als Video zu sehen) und im großen Kandidatencheck (Samstagsausgabe) beleuchtet. Am Montagabend nun stand in der Alten Mälzerei in Mosbach die offizielle Kandidatenvorstellung auf dem Vor-Wahlprogramm. Das Interesse war groß, knapp 600 Bürgerinnen und Bürger wollten sich vor Ort ein eigenes Bild machen oder es weiter schärfen. Wer die Runde lieber vom heimischen Sofa aus verfolgen wollte, hatte dank Livestream die Möglichkeit der (virtuellen) Teilnahme.

Die Moderation des informativen Abends übernahm Dr. Alexander Dambach, die beiden Bewerber hatten nach der Begrüßung durch Bürgermeister Michael Keilbach zunächst ausführlich Gelegenheit, sich selbst, Motivation, Einschätzungen, mögliche Schwerpunkte und Ziele vorzustellen. Jeweils 15 Minuten sah das Ablaufprotokoll dafür vor.

Amtsinhaber Michael Jann betonte, dass seine "Faszination für die Berufung" Kommunalpolitik nicht nachgelassen habe, er mit vollem Engagement die Entwicklung "ihrer und meiner Stadt" weiter voranbringen will. In den vergangenen 16 Jahren sei diese Entwicklung durchaus positiv gewesen. Für die kommenden Aufgaben brauche es Erfahrung und Mut.

Herausforderer Julian Stipp befand, dass Mosbach mehr aus seinen Möglichkeiten machen könne, eine Gestaltungsoffensive brauche. Mosbach müsse eine Vorbildfunktion übernehmen. Die Gespräche mit den Bürgern haben ihn "mehr denn je" bestärkt, Verantwortung in seiner Heimat zu übernehmen, so Stipp.

