Von Rüdiger Busch

Buchen/Mosbach. Eine gute Nachricht für viele Familien in der gesamten Region: Die Praxis für Kieferorthopädie Dr. Philipp Hahn und Kollegen aus Mosbach eröffnet eine Zweigstelle in Buchen. Bevor in den komplett erneuerten Räumen im dritten Obergeschoss des Dienstleistungszentrums in der Hollergasse am Montag die ersten Patienten behandelt