Neckarzimmern. (bx) Etwa ein Jahr ist vergangen, seit die letzte Hausarztpraxis in Neckarzimmern wegen einer Erkrankung ihres Besitzers die Pforten schließen musste. Dabei zeigte sich gleich die Misere, der immer mehr kleine Ortschaften ausgesetzt sind: Keine medizinische Versorgung mehr im Ort. Um so glücklicher schätzte sich jetzt Bürgermeister Christian Stuber, dass mit Dr. Canan Ürkmez, Fachärztin für Allgemeinmedizin und psychosomatische Grundversorgung, wieder eine Ärztin in der Herrengasse 8 Einzug hielt und so dazu beitrug, den medizinischen Notstand zu beenden.

Er begrüßte zur Praxiseröffnung das junge Team sowie zahlreiche Freunde und Verwandte der Medizinerin und überbrachte ein Willkommensgeschenk der Gemeinde. Gleichzeitig sagte er seine Unterstützung zu, falls irgendwelche Probleme auftauchen sollten, denn die Praxis stelle eine große Bereicherung des Ortslebens dar.

Die Zusage des Bürgermeisters wurde bereits im zurückliegenden Jahr umgesetzt. Hier hatte die Gemeinde schon beim Ausbau der ehemaligen Sparkassen-Filiale helfend eingegriffen und auch finanzielle Unterstützungen gewährt. Für Familie Ürkmez stellten die Arbeiten eine große Umstellung dar, von der auch Ehemann Ahmet Ürkmez betroffen war.

Er bestimmte den Takt der Renovierung und organisierte einen reibungslosen Ablauf. Allerdings wurden die Baumaßnahmen durch Materialmangel und ausgebuchte Handwerker unterbrochen, sodass sich der Einzug immer wieder hinauszögerte. "Die schwierigste Arbeit war der Ausbau der schweren Tresore", weiß Ahmet Ürkmez zu berichten, der sich auch erleichtert zeigte, dass jetzt endlich der große Tag des Einzugs gekommen war.