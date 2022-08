Umrahmt wird die Kerwe durch einen großen Flohmarkt am Messplatz von Betreiber Alexander Räbiger (Sa. ab 10 Uhr, So. ab 11 Uhr). Der ökumenische Kirchweihgottesdienst findet unter Mitwirkung des evangelischen Posaunenchores im ...

Für die kleinen Festbesucher kommt das Awo-Spielmobil und verspricht Abwechslung und Bewegung, die auch in einer Hüpfburg möglich ist. Im Festzelt gibt es am Samstag (20. 8.) sowie tags darauf jeweils um 18 Uhr stimmungsvolle Live-Musik des Duos "Mit Verlaub Rock". Um 15 Uhr tritt am Sonntag die Jugend des Tanzsportzentrums Mosbach unter der Regie von Brigitte Pföhler auf.

"Wir gehen trotzdem mit einem vorzeigbaren Angebot an den Start", skizzierte Leo Johmann, was gemeinsam mit den verbliebenen, nahezu durchgehend lokalen Festbeschickern organisiert werden konnte. So bieten die "PiranHAs" der Handballabteilung ihre beliebte Bewirtung einschließlich "Ochsenfleischessen" (Mo. ab 12 Uhr) an. Eine Kaffee- und Kuchenbar ist vorhanden, internationale Küche bringt die Familie Gülli ein. Ebenso serviert Familie Lang aus Neckarzimmern ihre Fischspezialitäten. Andreas Jung lädt an die "Dopsi-Bar", inklusive Kultgetränk aus den Achtzigern. Für kulinarische Feinschmecker bereitet zudem Karlheinz Heiß ausschließlich frische Speisen der leichten Küche zu.

Der kommissarische Leiter des Vorstands des Heimatvereins Neckarelz-Diedesheim hat eine "Mammutaufgabe" übernommen, nachdem der bisherige Vorsitzende, Werner Pfisterer, Mitte Juli seinen sofortigen Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen erklärt hat. In einem sehr kleinen Zeitfenster arbeitete Johmann daran, eine Konzeption für die traditionelle Kerwe auf die Beine zu stellen. Es gelang mit der Unterstützung aller Beteiligten zumindest in einer "Light-Version". Die Liste der Absagen liest sich dabei allerdings ähnlich wie schon vor einigen Monaten beim Neckarelzer Pfingstmarkt (ebenfalls in Trägerschaft des Heimatvereins). Verzichten muss man diesmal auf mehrere Bewirtungsbetriebe, die sonst regelmäßig "Eckpfeiler" des Festbetriebs waren. Ebenso nahm eine ganze Reihe örtlicher Vereine von einer Teilnahme Abstand, wobei die Gründe hier meist in der Urlaubszeit zu finden sind.

Neckarelz. (frh) "Wir versuchen, mit den gegebenen Rahmenbedingungen so viel zu machen, wie möglich ist", erklärte Leo Richard Johmann zu den Planungen des Neckarelzer Kirchweihfestes. Von 20. bis 22. August gibt das Fest rund um den Marktplatz im Ortskern sein "Comeback" nach zwei Jahren Corona-Auszeit.

Umrahmt wird die Kerwe durch einen großen Flohmarkt am Messplatz von Betreiber Alexander Räbiger (Sa. ab 10 Uhr, So. ab 11 Uhr). Der ökumenische Kirchweihgottesdienst findet unter Mitwirkung des evangelischen Posaunenchores im Kirchgarten der Martinskirche am Sonntag um 10.30 Uhr statt. Die Stände am Fest öffnen am Samstag um 16 Uhr, Sonntag und Montag jeweils um 11 Uhr.

"Es kann sein, dass wir das Angebot kurzfristig noch etwas erweitern", so Leo Johmann. Sicher ist indes: Eröffnet wird die Kerwe mit dem Fassanstich am Samstag um 17.30 Uhr am Stand der Handballer durch Bürgermeister Michael Keilbach. Auch der künftige Oberbürgermeister Julian Stipp wird erwartet. Musikalisch umrahmt wird die Eröffnung durch den Chor des Männergesangvereins "Neckarperle".