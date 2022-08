> Dorffest Ünglert: Eröffnet wird das Fest der Dorfgemeinschaft im liebevoll geschmückten Festzelt am Samstag um 18 Uhr. Zur Unterhaltung spielt das Preunschener Duo Ewald und Rudolf. Am Sonntag umrahmt der Jazzchor Schloßau den Festgottesdienst im Zelt um 10 Uhr, und am Nachmittag gibt es speziell für Kinder Spiele und Kreativangebote. Um 19 Uhr spielen die Odenwälder Alphornbläser auf, danach lädt das "Duo Banal" aus "Heddebör" zu Schlager- und Unterhaltungsmusik ein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Zum üblichen Angebot gesellen sich Spezialitäten wie frisch geräucherte Forellen, für die das Mühlendorf berühmt ist, sowie Schinken- und Hausmacherplatten und selbstgemachter Kochkäse mit frisch gebackenem Ünglerter Bauernbrot. Zum sonntäglichen Mittagstisch – zu dem die Trachtenkapelle Mudau aufspielt – wird Spießbraten serviert, außerdem gibt es Grünkernküchle und wilde Kartoffeln. Kaffee und Kuchen sind obligatorisch.

> Michaelismesse, Miltenberg: Die "Michelsmess" startet am heutigen Freitag und währt bis 4. September. Ein Novum in diesem Jahr: das neue Zelt in Holzbauweise mit Emporen, Boxen, einem Balkon mit Mainblick und Biergarten, aber natürlich auch mit einer Bühne mit Tanzfläche davor. Beginn ist am heutigen Freitag um 15 Uhr im Vergnügungspark sowie auf dem Markt- und Ausstellungsgelände. Um 16.30 Uhr erfolgt der Einzug mit dem Modernen Musikzug Amorbach vom Rathaus aus. Um 17 Uhr ist die offizielle Messeeröffnung mit Bieranstich und Musik mit den "Original Staffelbrunser Musikanten". Um 21 Uhr heizt dann "Bergluft", die Haus- und Hofband des Löwenbräukellers, ein. Auch am Samstagabend sorgt dieselbe Band für Stimmung im neuen Festzelt.

> Weinparade, Würzburg: Die Würzburger Weinparade findet seit dem gestrigen Donnerstag bis Sonntag, 4. September, auf dem Marktplatz statt. Im Jahr 2002 wurde die Weinparade vom Verein Würzburger Festwirte ins Leben gerufen, geboren durch die Idee, Weine aller Qualitätsstufen bis hin zum Eiswein auszuschenken. Es gibt über 100 Weine im offenen Ausschank gepaart mit einem abwechslungsreichen Speisenangebot. Ausschank ist von Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 23 Uhr sowie Freitag und Samstag von 11 bis 23.30 Uhr. Platzräumung und Glasrückgabe: von Sonntag bis Donnerstag bis 23.30 Uhr sowie Freitag und Samstag bis 24 Uhr.

> Steinweinfest, Würzburg: Fränkische Weinkultur, kulinarische Spezialitäten und Musik von Live-Bands: Ein neues Weinfest in Würzburg steigt seit dem gestrigen Donnerstag bis Sonntag, 28. August, und von Mittwoch, 31. August, bis Sonntag, 4. September, auf dem Betriebsgelände des Staatlichen Hofkellers. Es gibt zwölf Weinsorten vom Staatlichen Hofkeller, Weingut Juliusspital und Bürgerspital aus der großen Lage Würzburger Steinberg. Kulinarische Spezialitäten aus der französischen Küche werden von "Jules Bar und Bistro" angeboten, zudem gibt es Live-Musik von Bands unterschiedlicher Stilrichtungen. Tickets gibt es online über www.steinweinfest-wuerzburg.de.

> Kuckucksmarkt, Eberbach: Vom heutigen Freitag bis Dienstag, 30. August, steht auf dem Festgelände "In der Au" der 85. Eberbacher Kuckucksmarkt auf dem Programm. Es gibt erstmals seit 2008 wieder ein großes Riesenrad: Der 35-Meter hohe "Colossus" wird seine 26 Gondeln als optischer Blickfang auf dem Eberbacher Kuckucksmarkt drehen. Für das leibliche Wohl sorgen 14 Imbissbetriebe und zwölf Eis- und Süßwarenstände. Dazu gibt es in den drei Zelten ein reichhaltiges Angebot und fünf Ausschankbetriebe sind geplant. Im großen Festzelt, im Mostzelt und im "Cha-Cha"-Zelt sowie auf dem gesamten Festgelände wird zudem ein buntes Rahmenprogramm geboten. Ein Highlight wird der Auftritt der Partyband "Barbed Wire", die am Samstagabend, 27. August, auf der Bühne des großen Festzeltes einheizen wird. Der 85. Eberbacher Kuckucksmarkt beginnt mit einem Familiennachmittag. Zur Eröffnung am heutigen Freitag gibt es von 15 bis 19 Uhr besondere Angebote. Viele Fahrgeschäfte bieten vergünstigte Fahrpreise, Spiel-Stände locken mit Sonder-Aktionen und bei manchen Händlern gibt es attraktive Schnäppchen. Um 18 Uhr eröffnet Bürgermeister Peter Reichert mit dem traditionellen Fassanstich unter Mitwirkung des Fanfarenzuges der Stadt den Kuckucksmarkt. Der Dienstag beginnt um 9.30 Uhr mit einem der außergewöhnlichsten Programmpunkte: Landwirte aus der Umgebung treffen sich, um bei der Fleckviehrinderschau ihr Vieh bewerten und die besten Rindviecher auszeichnen zu lassen. für das große Festzelt können Tische unter Tel. 0151/5217332, 0170/3816819 oder per E-Mail an info@odenwaldhotel-nibelungen.de reserviert werden.