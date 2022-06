> 25 Jahre "Alte Mälzerei" Mosbach: Das Kultur- und Tagungszentrum " Alte Mälzerei " feiert am Wochenende sein 25-jähriges Bestehen. Start ist am ...

> Schützenfest Osterburken: Trapper, Indianer, Soldaten und jede Menge Westernfreunde halten am Wochenende auf dem Gelände des KK-Schützenvereins wieder Einzug. Am Freitag, Samstag und Sonntag ab 9 Uhr sowie am Montag ab 11 Uhr finden verschiedene Wettbewerbe und Aktionen für Klein und Groß statt. Auch Country- und Westernmusik gibt es am Freitag und Samstag ab 19.30 Uhr in der malerischen Kulisse im Westernflair.

> Vorsommerfest Buchen: Am Wochenende lädt die Stadtkapelle Buchen und der Förderverein Kirchenmusik St. Oswald zum beliebten Vorsommerfest im historischen Museumshof ein. Los geht’s am Freitag nach dem Nepallauf um 20 Uhr mit der Rocknacht im Museumshof. Der Samstag startet um 17 Uhr mit dem Bieranstich und der offiziellen Eröffnung des "Stadtradelns". Ab 19.30 Uhr sorgt die Stadtkapelle für gute Unterhaltung. Und auch der Sonntag wird musikalisch: Zum Frühschoppen ab 11.15 Uhr unterhält wieder die Stadtkapelle, ab 14 Uhr freuen sich die Jugendkapelle, der Kinder- und Jugendchor sowie die Bigband der JMK-Musikschule darauf, endlich wieder einmal öffentlich auftreten zu dürfen.

> "Caribic"-Event Schlierstadt: Es ist wieder "Caribic"-Time. Die noch immer unvergessene Nostalgie-Disco öffnet am Freitag und Samstag wieder für zwei Tage ihre Pforten. Für Disco-Klänge der 80er Jahre sorgt Kult-DJ Hansi. Auch ein karibisch geprägter Biergarten im Außenbereich wird den Gästen dieses Remember-Events geboten. Einlass ist ab 19 Uhr. Restliche Karten für den heutigen Disco-Abend sind an der Abendkasse erhältlich, das Event morgen ist inzwischen völlig ausverkauft.

> "Caribic"-Event Schlierstadt: Es ist wieder "Caribic"-Time. Die noch immer unvergessene Nostalgie-Disco öffnet am Freitag und Samstag wieder für zwei Tage ihre Pforten. Für Disco-Klänge der 80er Jahre sorgt Kult-DJ Hansi. Auch ein karibisch geprägter Biergarten im Außenbereich wird den Gästen dieses Remember-Events geboten. Einlass ist ab 19 Uhr. Restliche Karten für den heutigen Disco-Abend sind an der Abendkasse erhältlich, das Event morgen ist inzwischen völlig ausverkauft.

> Vorsommerfest Buchen: Am Wochenende lädt die Stadtkapelle Buchen und der Förderverein Kirchenmusik St. Oswald zum beliebten Vorsommerfest im historischen Museumshof ein. Los geht’s am Freitag nach dem Nepallauf um 20 Uhr mit der Rocknacht im Museumshof. Der Samstag startet um 17 Uhr mit dem Bieranstich und der offiziellen Eröffnung des "Stadtradelns". Ab 19.30 Uhr sorgt die Stadtkapelle für gute Unterhaltung. Und auch der Sonntag wird musikalisch: Zum Frühschoppen ab 11.15 Uhr unterhält wieder die Stadtkapelle, ab 14 Uhr freuen sich die Jugendkapelle, der Kinder- und Jugendchor sowie die Bigband der JMK-Musikschule darauf, endlich wieder einmal öffentlich auftreten zu dürfen.

> Schützenfest Osterburken: Trapper, Indianer, Soldaten und jede Menge Westernfreunde halten am Wochenende auf dem Gelände des KK-Schützenvereins wieder Einzug. Am Freitag, Samstag und Sonntag ab 9 Uhr sowie am Montag ab 11 Uhr finden verschiedene Wettbewerbe und Aktionen für Klein und Groß statt. Auch Country- und Westernmusik gibt es am Freitag und Samstag ab 19.30 Uhr in der malerischen Kulisse im Westernflair.

> 25 Jahre "Alte Mälzerei" Mosbach: Das Kultur- und Tagungszentrum "Alte Mälzerei" feiert am Wochenende sein 25-jähriges Bestehen. Start ist am Samstag ab 16.30 Uhr mit leckeren Drinks auf der Außenterrasse und Musik von DJ "Aitman", bevor sich um 18.30 Uhr die offizielle Begrüßung und Ausstellungseröffnung zur 25-jährigen Geschichte der Mälzerei anschließt. Ab 20.30 Uhr sorgt die "Takanaka Club Band" für ausgelassene Stimmung. Der Sonntag startet sowohl musikalisch als auch kulinarisch mit einem Jazz-Brunch zwischen 11 und 14 Uhr und Jazz-Musik von "Sonrisa" (nur mit Tischreservierung, Tel. 06261/929290). Ab 15 Uhr werden mit dem Familienprogramm viele Attraktionen für die jungen Gäste geboten, während die Eltern sich das vielfältige Bühnenprogramm anschauen können, welches von den Tanzschulen und der Musikschule aus Mosbach gestaltet wird. Zum Ausklang spielt ab 18 Uhr das Duo "Strings Y Voz" auf der Außenbühne originelle und feinfühlige Coversongs sowie eigene Songs.

> Stadtfest Bad Mergentheim: Drei Tage Party und Genuss: Nach zweijähriger Corona-Pause feiert Bad Mergentheim von Freitag bis Sonntag wieder sein pulsierendes Stadtfest. Veranstalter, Gastronomie und Vereine tragen zu einem breiten kulinarischen Angebot samt abwechslungsreichem Bühnenprogramm bei. Hier treten angesagte Bands wie "Lost Eden" und "Shark", Vereine und gefeierte Kapellen auf. Ob tanzen, flanieren oder schunkeln – drei Tage gute Unterhaltung, Freude und Ausgelassenheit sind garantiert.Traditionell eröffnet wird das Stadtfest mit dem Fassanstich am Freitagabend um 18.30 Uhr auf dem Marktplatz.

> Lichterfest Heilbronn: Stimmungsvolle Illuminationen, täglich wechselnde Lasershows, DJ’s auf dem Neckar, hochwertiges Streetfood und Livemusik an der Neckarbühne – auf all das und noch vieles mehr kann man sich am Wochenende freuen. Entlang der Neckarmeile zwischen Götzenturm und Bollwerksturm findet in den Abendstunden das Heilbronner Lichterfest statt. Straßenkünstler, eine Bootsparade und Kinderprogramm locken auf die quirlige Festmeile am Fluss. Auch gastronomisch ist mit Streetfood, einem Craftbeer-Garten, Heilbronner Weinen rund um die Neckarbühne und natürlich dem vielfältigen Angebot der Gastronomen an der Neckarmeile einiges geboten. Ein echtes Highlight wird jeweils gegen 23 Uhr die Lasershow auf dem Hagenbuchersee vor der Kulisse der "Experimenta" sein. Im Rahmen des Lichterfests haben Kinder bis 18 Jahre am Sonntag ab 13 Uhr freien Eintritt in die "Experimenta". Das Programm findet am Freitag und Samstag zwischen 17 und maximal 1 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 0 Uhr an der Neckarmeile statt.

> Straßenfest Seckach: Zum mittlerweile 33. Mal wird am Sonntag das Seckacher Straßenfest gefeiert. In diesem Jahr wird der Ortsteil Zimmern der Austragungsort sein; als Festgelände wurde der Bereich rund um das Dorfgemeinschaftshaus festgelegt. Die offizielle Eröffnung findet um 10.30 Uhr mit dem traditionellen Bieranstich statt. Davor ist die gesamte Bevölkerung bereits um 9 Uhr zum Gottesdienst in die Kirche "St. Andreas" eingeladen. Das Angebot der zahlreichen teilnehmenden Vereinen reicht von Infoständen und Spielangeboten bis hin zu Fahrzeugschauen der Bundes- und Feuerwehr, während sich im weiteren Verlauf des Tages die Jazzband "Grünspan", die Tanzgruppe des Deutschen Roten Kreuzes und die Line Dance Gruppe des SV Seckach mit zwei Tanzaufführungen und der Musikverein Seckach präsentieren werden. Außerdem erwartet die Gäste natürlich auch ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken.

> Würth-Open-Air Künzelsau: Zwei Jahre lang musste das Würth-Open-Air coronabedingt eine Pause einlegen. In diesem Jahr ist das Event, das auf dem Geländes des Carmen-Würth-Forums in Künzelsau-Gaisbach stattfindet, wieder zurück. Auf dem Line-up stehen die Pop-Rock-Band Silbermond, der deutsche Popsänger und Songwriter Wincent Weiss sowie der Gewinner von "The Voice Kids 2021" Egon Werler. Tickets für Freitag gibt es unter www.wuerth-open-air.de, unter www.eventim.de oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.