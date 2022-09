Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Sechs Kooperationspartner, viele Vereine und Organisationen aus dem Landkreis sowie die gastgebende Gemeinde Schwarzach stecken in den Vorbereitungen zu den diesjährigen Neckar-Odenwald-Tagen. Vom 23. September an startet das reiche Programm und endet erst am 18. November. Alle Veranstaltungen finden in oder an der Schwarzach-Halle statt. "Wir freuen uns, dass wieder so viele Akteure mit dabei sind und die einzelnen Veranstaltungen der Neckar-Odenwald-Tage mit Engagement und Ideenreichtum eine breite Palette an Angeboten bieten", so Landrat Dr. Achim Brötel.

Den Auftakt macht der Historikertag. Einmal mehr mit einem heimatgeschichtlichen Angebot, diesmal aus Schwarzach. Erstes Thema wird die Geschichte des Behindertensports sein, der sich aus ganz unterschiedlichen Wurzeln heraus entwickelte. Ein weiterer Aspekt wird sich mit dem "UNRRA International Children Center Aglasterhausen" (Schwarzacher Hof) befassen, das nach 1945 minderjährige "Displaced Persons" aufnahm. Im Anschluss sind Führungen geplant. Organisiert wir dieser Nachmittag vom Kreisarchiv des Landratsamts.

Bunt, laut und lustig wird es am Samstag, 24. September, ab 14 Uhr beim Kinder- und Familientag. Unter dem Motto "Spaß auf dem Bauernhof" gibt es viele Aktionen mit Überraschungen seitens der Verbände des Kreisjugendrings zum Mitmachen. Das Kraftwerk Schwarzach präsentiert einen Fitnessparcours speziell für Kinder. Eine Riesenbaustelle, Kinderschminken, eine Buchausstellung sowie leckere Speisen in der "Kindertagsfamiliengaststätte" runden das Angebot ab. Organisiert wird dieser Nachmittag vom Jugendreferat des Landratsamts und dem Kreisjugendring des Neckar-Odenwald-Kreises.

Die Kommunale Gesundheitskonferenz des Neckar-Odenwald-Kreises koordiniert den Gesundheitstag am Donnerstag, 6. Oktober, ab 9 Uhr. Dieser richtet sich an die Grundschülerinnen und Grundschüler in und um Schwarzach. In einem lebhaften Theatervortrag unter dem Motto "Gesundes Essen, das ist bunt – lernt zusammen mit dem Inneren Schweinehund!" wird den Kindern die Bedeutung einer gesunden Ernährung und ausreichender Bewegung vermittelt. An dem Vormittag wird nicht nur zugehört, vielmehr können die Kinder selbst mitmachen und mit der Figur des Inneren Schweinehundes interagieren.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst wird die traditionelle Kreiserntedankfeier unter der Federführung des Bauernverbands Neckar-Odenwald-Kreis am Sonntag, 9. Oktober, um 10 Uhr im Außenbereich der Schwarzach-Halle eröffnet. Anschließend findet ein Begegnungstreffen statt, bei dem Landwirte mit Verbrauchern ins Gespräch ...