> Buchen: 7. und 8. Februar, 19.31 Uhr: Faschenacht des Frauenbunds in der Stadthalle. 9. Februar: Ordensfest der FG "Narrhalla". 11. und 12. Februar, 19.31 Uhr: Kolpingfastnacht in der Stadthalle. 16. Februar, 14.11 Uhr: Ausschellen der Buchener Faschenacht Am alten Rathaus; Ausgrabung um 18.31 Uhr auf der Bühne am Alten Rathaus, danach närrisches Treiben in den Straßen Buchens, den Gaststätten und dem Narrennest der FG im Parkdeck in der Haagstraße. 18. Februar: Prunksitzung der FG in der Stadthalle; parallel närrisches Treiben.

> Bödigheim: 11. Februar, 14 Uhr: Kinderfastnacht in der Sporthalle. 17. Februar, 19.11 Uhr: "Bunte Nacht" in der Sporthalle (Tanzveranstaltung mit kleinem Programm). 18. Februar, 19.11 Uhr: "Bunter Abend" in der Sporthalle. 21. Februar, 19 Uhr: Fastnachtsverbrennung am Jugendhaus. 22. Februar, 19 Uhr: Heringsessen im Reservistenheim.

> Adelsheim: 11. Februar, 19.11 Uhr: Prunksitzung in der Eckenberghalle (Saalöffnung um 18.30 Uhr). 12. Februar, 13.11 Uhr: Kinderprunksitzung in der Eckenberghalle. 16. Februar, 16 Uhr: Empfang im Rathaus; ab 17.33 Uhr: Machtübernahme am Rathaus und Narrenbaumstellen in der Seestadt, anschließend närrisches Treiben in der Rathausgarage. 21. Februar, 17.33 Uhr: Geldbeutelwäsche im Stadtgarten, anschließend Lumpenball im Zunftheim. 22. Februar, 18 Uhr: Heringsessen im Zunftheim.

Neckar-Odenwald. Die Anspannung steigt: An diesem Wochenende gehen die ersten Prunksitzungen der Kampagne über die Bühne. Nach der zweijährigen Zwangspause ist die Vorfreude bei den Narren und bei ihrem Publikum riesengroß. Nachfolgend ein Überblick über die närrischen Termine in den einzelnen Orten:

> Adelsheim: 11. Februar, 19.11 Uhr: Prunksitzung in der Eckenberghalle (Saalöffnung um 18.30 Uhr). 12. Februar, 13.11 Uhr: Kinderprunksitzung in der Eckenberghalle. 16. Februar, 16 Uhr: Empfang im Rathaus; ab 17.33 Uhr: Machtübernahme am Rathaus und Narrenbaumstellen in der Seestadt, anschließend närrisches Treiben in der Rathausgarage. 21. Februar, 17.33 Uhr: Geldbeutelwäsche im Stadtgarten, anschließend Lumpenball im Zunftheim. 22. Februar, 18 Uhr: Heringsessen im Zunftheim.

> Altheim: 4. Februar, 19.31 Uhr: Prunksitzung in der Kirnauhalle. 19. Februar, 13.31 Uhr: Sauermilchessen auf dem Dorfplatz.

19. Februar, 10.30 Uhr: närrischer Gottesdienst in der Stadtkirche; 14.11 Uhr: Gänschmarsch: 0.00 Uhr: Narrengericht vor dem Alten Rathaus. 20. Februar, 14.11 Uhr: Rosenmontagsumzug. 21. Februar, 10 Uhr: närrischer Frühschoppen; 14.11 Uhr Kinderumzug; 0.00 Uhr: Verbrennung der Faschenacht vor dem Alten Rathaus; 22. Februar: Heringsessen in den Buchener Gaststätten.

> Donebach: 27. und 28. Januar: Prunksitzung im Sportheim.

> Glashofen: 15. Januar, 17 Uhr: Ordensfest in der Sporthalle. 11. Februar, 19.31 Uhr: Prunksitzung. 12. Februar, 14.11 Uhr: Kinder- und Seniorensitzung.

> Götzingen: 21. Januar, 19.31 Uhr: Prunksitzung in der Festhalle. 4. Februar, 20 Uhr: Narren-Dance-Night in der Festhalle. 12. Februar, 14 Uhr: Kinderfastnacht in der Festhalle.

> Großeicholz-

heim: 4. Februar, 19.33 Uhr: Prunksitzung in der Schlossgartenhalle, anschließend After-Show-Party mit dem "Odenwald-DJ". 12. Februar, 14.11 Uhr: Kinderfastnacht in der Schlossgartenhalle. 17. Februar, 19.33 Uhr: "Freggder Freidaach" im ehemaligen Bistro "Goweddel".

> Hainstadt: 21. Januar, 19.30 Uhr: Eröffnungssitzung des Narrenrings Main-Neckar in der Mehrzweckhalle. 22. Januar, 19.30 Uhr: Jugendverbandssitzung des Narrenrings Main Neckar in der Mehrzweckhalle. 4. Februar, 19.46 Uhr: Prunksitzung in der Mehrzweckhalle. 11. Februar, 20.11 Uhr: Hollywoodball der SpVgg in der Mehrzweckhalle. 16. Februar, 19.46 Uhr: Ausgrabung der Fastnacht/"Berkediebe"-Spiel am "Bild"mit Rathausstürmung; ab 20.30 Uhr "Berkediebe"-Party in der Halle. 19. Februar, 19.46 Uhr: Zigeunerball in der Mehrzweckhalle. 20. Februar: närrisches Treiben in den Straßen und Gaststätten. 21. Februar, 14.11 Uhr: Umzug.

> Hardheim: 29. Januar, 14.11 Uhr: Kinderprunksitzung in der Erftalhalle. 4. Februar, 19.31 Uhr: Prunksitzung. 11. Februar, 21 Uhr: Bad-Taste-Party. 16. Februar, 18.31 Uhr: Schmutziger Donnerstag. 19. Februar, 14.11 Uhr: Umzug.

> Heidersbach: 28. Januar, 19.11 Uhr: Prunksitzung im "Hällele". 4. Februar, 19.11 Uhr: Prunksitzung im "Hällele". 12. Februar, 14.01 Uhr: Kinderprunksitzung. 16. Februar, 19.31 Uhr: Weibersitzung. 21. Februar, 31.31 Uhr: Umzug und närrisches Treiben im "Hällele", am Abend ist Fastnachtsverbrennung. 22. Februar, 19 Uhr: Ausklang im Vereinsheim.

> Hettigenbeuern: 27. Januar, 20.11 Uhr: Kappenabend des SV im Sportheim. 10. Februar, 19.31 Uhr: Prunksitzung. 3. Februar, 19.01 Uhr: Frauenfaschenacht im Sportheim.

> Hettingen: 14. Januar, 19.31 Uhr: Fastnachtsauftakt der "Fregger" im Lindensaal. 15. Januar, 14.01 Uhr: Seniorensitzung. 28. Januar, 20.01 Uhr: 80er-Party. 5. Februar, 14.01 Uhr: Kinderprunksitzung. 18. Februar, 13.31 Uhr: Narrenbaumstellen am "Latschari". 18. Februar, 20.01 Uhr: Cocktailparty. 19. Februar, 19.31 Uhr: Prunksitzung. 20. Februar, 13.36 Uhr: Rosenmontagsumzug. 21. Februar, 17.01 Uhr: Dämmerschoppen; 19.01 Uhr: Ausklang und Verbrennung. 22. Februar, 20 Uhr: Rollmopsstechen.

> Höpfingen: 3. Februar, 19.33 Uhr: Prunksitzung in der Obst- und Festhalle. 5. Februar, 13.33 Uhr: Prunksitzung. 11. Februar, 13.11 Uhr: Kinderprunksitzung. 17. Februar, 20.22 Uhr: Après-Ski-Party. 18. Februar, 14.11 Uhr: Rathaussturm. 20. Februar, 15.33 Uhr: Umzug.

> Limbach: 21. Januar, 18.30 Uhr: Nachtumzug; 17 Uhr: Warm-up-Party an und in der Sporthalle.

> Mudau: 3. Februar, 19.31 Uhr: Prunksitzung in der Odenwaldhalle. 4. Februar, 19.31 Uhr: Prunksitzung in der Odenwaldhalle. 5. Februar, 14.01 Uhr: Kinder- und Jugendsitzung in der Odenwaldhalle. 16. Februar, 19.53 Uhr: Ausrufung der Faschenaacht am Rathaus; 20.30 Uhr "Schmuutzessen" im TSV-Sportheim. 18. Februar, 20 Uhr: Maskenball des Musikvereins in der Odenwaldhalle. 19. Februar, 11.11 Uhr: "Spreiselesvokaafe". 20. Februar, 10.31 Uhr Rathausstürmung der "Wassersucher"; 11.31 Uhr: Sauerbratenessen in der Odenwaldhalle; 14.01 Uhr: Großer Odenwälder Rosenmontagsumzug; 15 Uhr: Apres-Zug-Party in der Odenwaldhalle. 21. Februar, 20.11 und 24 Uhr: Faschenaachtsverbrennung in der Ortsmitte.

> Osterburken: 14. Januar, 20.11 Uhr: Opening-Party in der Baulandhalle. 12. Februar, 14.11 Uhr: Kindersitzung in der Baulandhalle. 19. Februar, 19.01 Uhr: Prunksitzung in der Baulandhalle. 21. Februar, 14.11 Uhr: Umzug in der Innenstadt.

> Seckach: 21. Januar, 14.44 Uhr: Fastnachtsumzug, ab 15.33 Uhr Outdoor-Party. 28. Januar, 20.33 Uhr: Schlotfegerball in der Seckachtalhalle. 18. Februar, 19.11 Uhr: Prunksitzung in der Seckachtalhalle. 21. Februar, 14.11 Uhr: Kindernachmittag in der Seckachtalhalle, danach um 17.30 Uhr Fastnachtsverbrennung auf der Schwimmbadwiese.

> Schweinberg: 10. Februar, 19.33 Uhr: Frauenfastnacht in der Turnhalle. 12. Februar, 14.11 Uhr: Umzug. 17. und 18. Februar, jeweils 19.33 Uhr: Prunksitzung. 21. Februar, 14.11 Uhr: Kinderprunksitzung; 19.33 Uhr: Kehraus.

> Waldhausen: 11. Februar, 19.11: Prunksitzung. 18. Februar, 19.61 Uhr: Maskenball des Gesangvereins. 19. Februar, 16 Uhr: Kinderfastnacht des SV Rot-Weiß.

> Walldürn: 21. Januar, 14.11 Uhr: Prinzeneinzug ab Bahnhof; 19.01 Uhr: Affen-Treff im "Haus der offenen Tür". 28.Januar, 19.33 Uhr: Prunksitzung in der Nibelungenhalle. 29. Januar, 13.33 Uhr: Kinder- und Jugendsitzung. 30. Januar, 18.36 Uhr: bunte Montagssitzung. 5. Februar, 14.11 Uhr: Umzug mit After-Umzugs-Party am Schlossplatz. 12. Februar, 10.30 Uhr: Narrenmesse in der Kirche St. Marien. 16. Februar, 19.31 Uhr: Affenfete im Kolpingheim Walldürn. 19. Februar, 19.31 Uhr: Kappenabend der Kolpingsfamilie im Kolpingheim. 20. Februar, 9 Uhr: Traditionelles Strohbärtreiben durch die Straßen von Walldürn.

Info: Berücksichtigt wurden nur die Veranstaltungstermine, die uns bis Freitag, 15 Uhr, vorlagen.