> "Caribic to Young Generation" Schlierstadt: Das bekannte "Caribic-Revival" in den nostalgischen Räumlichkeiten der einstigen Schlierstadter Kult-Disco richtet sich am Wochenende an die Jugend und Junggebliebene. Am Freitag ab 19 Uhr kann man der Atmosphäre von damals nachspüren und gleichzeitig in die Disco-Welt mit Musik der Kult-Bands der 80er Jahre durch Unterstützung des DJ-Teams "Amax" eintauchen. Willkommen sind alle Interessenten ab 16 Jahren. Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse.

> Herbstmarkt Buchen: Eine herbstliche Marktmeile entsteht am Samstag in der Buchener Fußgängerzone und bereichert damit den beliebten Wochenmarkt, der jeden Samstag vor dem Alten Rathaus stattfindet.

Von 10 bis 16 Uhr sind alle Besucher eingeladen, die traditionellen Angebote und die bunte Vielfalt herbstlicher Produkte der Wochenmarkthändler beim Herbstmarkt zu genießen. Auch die Buchener Einzelhändler öffnen an diesem Tag bis 16 Uhr ihre Türen und runden das Angebot eines gemütlichen Herbstbummels ab.

> "Black Shuck" Höpfingen: Am Samstag ist es endlich so weit: Der "Rocktober" des TSV Höpfingen findet für das ursprünglich geplante und coronabedingt abgesagte Abschiedskonzert von "Number Nine" nun mit der Rockband "Black Shuck" statt. Mit zeitlosen Rock-Klassikern der 70er, 80er und 90er Jahre und einer energiegeladenen Live-Show heizen sie der Partymenge in der Obst- und Festhalle ein.

> "Markt schöner Dinge" Heilbronn: Antiquitätenhändler, Kunsthandwerker und der Heilbronner Handel versprechen ein Erlebnis in Form eines Antik- und Trödelmarktes am Samstag von 11 bis 18 Uhr in der Innenstadt. In einer einmaligen Atmosphäre rings um den Kiliansplatz und mit hochwertigen antiken Schätzen zieht dieser Markt immer viele Besucher an. Der Heilbronner Handel beteiligt sich mit besonderen Deko-Artikeln und speziellen Angeboten zu Flohmarktpreisen. Neues und Gebrauchtes wird an Hunderten von Ständen auch am Freitag und Samstag auf der Theresienwiese zum Verkauf angeboten. Wer Lust zum "Kruschteln und Feilschen" hat, wird zwischen 9 und 16 Uhr bei dem umfangreichen Angebot sicherlich auf seine Kosten kommen.

> Sonderausstellung "Teddybären" Bad Mergentheim: Seit über 25 Jahren sammelt Lutz Reike aus Dresden Teddybären, mehr als 800 von ihnen besitzt er inzwischen schon. Nun ziehen seine Teddys ins Mergentheimer Residenzschloss ein, wo ein Großteil seiner Sammlung präsentiert wird. Auch seltene Gemälde, Bücher und Fotos zum Thema sind bis April 2023 zu sehen. Sowohl Kinder mit ihren Eltern als auch kundige Sammler und kulturhistorisch Interessierte kommen hier auf ihre Kosten. Geöffnet ist im Oktober mittwochs bis sonntags von 10.30 bis 17 Uhr und ab November mittwochs bis samstags von 14 bis 17 Uhr sowie sonntags und feiertags von 10.30 bis 17 Uhr. An Wochenenden und Feiertagen werden Führungen durch die gesamte Ausstellung angeboten.