> Wake-Up-Festival Buchen: Spaß, Unterhaltung und sommerliches Festival-Feeling gibt es am Wochenende auf der Jungviehweide. "AB/CD" eröffnen am Freitag um 18.30 Uhr das bunte Programm für alle Open-Air-Freunde. Danach folgt "Black Shuck" mit zeitlosen Rockklassikern. Am Samstag lässt eine "All Star Band" die besten Songs der Rock- und Metalgeschichte auf der Bühne ab 18.30 Uhr erschallen.

> Dämmershoppen Buchen: Beim Dämmershoppen wird die Innenstadt am Freitag zur Gourmet-Meile mit einem ganz besonderen Flair. Die Geschäfte haben bis 23 Uhr geöffnet und laden mit jeder Menge Attraktionen zum gemütlichen Abendbummel ein. Die örtliche Gastronomie bietet leckere Schlemmereien, die zum Teil direkt in der Fußgängerzone zubereitet werden. Gemütliche Ecken sowie musikalische Unterhaltung laden zum Verweilen ein, bevor gegen 23 Uhr eine professionelle Feuer-Show vor dem Alten Rathaus startet.

> Kastellfest Osterburken: Das Römerfest zum Jubiläum "125 Jahre Römerkastell" wird am Samstag um 16.30 Uhr auf dem Kastellgelände eröffnet, bevor um 17 Uhr die Open-Air-Veranstaltung "Rock auf dem Kastell" mit "Free Daze", "RockIt" und "Return United" beginnt. Der Sonntag startet um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Kastell, mittags stehen Limes-Cicerones, Museumsführer und ein Germane für fachkundige Erklärungen bereit. Auch für die Kinder ist viel geboten. Zum Festausklang spielt ab 17 Uhr das Trio "Blackberries".

> Wake-Up-Festival Buchen: Spaß, Unterhaltung und sommerliches Festival-Feeling gibt es am Wochenende auf der Jungviehweide. "AB/CD" eröffnen am Freitag um 18.30 Uhr das bunte Programm für alle Open-Air-Freunde. Danach folgt "Black Shuck" mit zeitlosen Rockklassikern. Am Samstag lässt eine "All Star Band" die besten Songs der Rock- und Metalgeschichte auf der Bühne ab 18.30 Uhr erschallen.

> Sportfest Höpfingen: Das traditionelle Sportfest des TSV Höpfingen präsentiert sich auf dem Lochbachareal mit Fußball, einem Beachvolleyballturnier und einem Spendenlauf. Sportlich startet der Freitag um 17.30 Uhr, ab 21 Uhr steigt die Sports-Party im Festzelt mit DJ Domi und DJ Stolla. Der sportliche Samstag beginnt um 12.30 Uhr, ab 21 Uhr rockt "T-Zone" das Festzelt. Am Festsonntag rollt ab 10.30 Uhr das runde Leder, ab 19.30 Uhr beginnt die Festzelt- und Biergarten-Party. Am Montag geht’s ab 12 Uhr los, ab 14 Uhr gibt es Kunterbuntes für Kinder.

> Weitere Feste in der Region: In Schloßau wird das Jubiläum zum 750-jährigen Bestehen gefeiert. Am Samstagabend steigt auf dem Schulhof ab 20 Uhr die "Night of 750". Der Sonntag beginnt mit dem ökumenischen Festgottesdienst um 9.30 Uhr in der Turnhalle, um 11 Uhr folgt der offizielle Festakt. Nachmittags gibt es ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein. – Das Sommerfestival "Viva la Musica" der Musikkapelle findet am Wochenende im Rathaushof in Waldstetten statt. Am Samstag herrscht ab 18.30 Uhr Festbetrieb, ab 20 Uhr erwartet die Gäste ein stimmungsvoller Tanz- und Unterhaltungsabend. Am Sonntag findet um 10 Uhr ein Open-Air-Gottesdienst auf dem Vorplatz der Kirche statt, der Frühschoppen beginnt ab 11.30 Uhr. Eine Spielstraße für Kinder sowie eine Sommerbar mit Cocktails und Drinks laden zum Verweilen ein. – Der VfB Sennfeld veranstaltet am Freitag und Samstag eine Dorf-Beach-Party in der Schloßstraße 15. Der Festbetrieb geht an beiden Tagen um 17 Uhr los. Am Freitag sorgen "Generation Sounds" und am Samstag "Me And My Brother" für die musikalische Unterhaltung. – Am Samstag findet in Schlierstadt nach der feierlichen Übergabe des Mehrgenerationenspielplatzes ein Dorffest statt. Beginn ist um 16.30 Uhr auf dem Gelände vor der alten Schule. Ab 18.30 Uhr spielt der Musikverein zur Unterhaltung auf.

> Spielefest Mosbach: Für große und kleine Abenteurer findet am Sonntag von 14 bis 18 Uhr das beliebte Spielblüten-Spielefest im Kleinen Elzpark statt. Es gibt viele verschiedene Attraktionen, sportliche Herausforderungen, Geschicklichkeitstests, Spiele und gute Laune für die ganze Familie. Auch die Spielhölle und die Super-Wellenrutsche werden dabei sein. Neu dazugekommen ist "Hau den Lukas". Ein Glücksrad lockt mit vielen Preisen. Karten gibt es u. a. bei der RNZ.

> Altstadtfest Wertheim: Von Freitag bis Sonntag verwandelt das Altstadtfest die Gassen und Plätzen der historischen Innenstadt in eine große Partyzone. Leckereien zum Essen und Trinken, Verkaufsstände und vor allem Musik für jeden Geschmack erwarten die Gäste. Fahrgeschäfte für Kinder in den Mainanlagen und zahlreiche Markthändler in den Gassen der Altstadt bereichern das bunte sommerliche Treiben. Eröffnet wird das Fest am Freitag um 18 Uhr. Am Sonntag wird ein Familientag mit Kinderkarussell, Hüpfburg und Zauberer gefeiert.