> Winterzauber Hornbach: Einen Vorgeschmack auf die anstehende Weihnachtszeit gibt es am Samstag ab 15 Uhr auf dem Erlebnisbauernhof Weismann in Kleinhornbach. Am Basteltisch oder der Strohhüpfburg sowie mit kulinarischen Köstlichkeiten ist im weihnachtlich dekorierten Ambiente des Bauernhofs für Kurzweil und vorweihnachtliche Stimmung gesorgt.

> "Free Daze" Mudau: Nach zwei Jahren Pause findet am Samstag die legendäre "Live-Kult-Rock-Nacht" des Motorrad-Clubs mit der Band "Free Daze" in der Odenwaldhalle statt. Die sechs Musiker aus dem Neckar-Odenwald-Kreis machen seit 2016 zusammen Musik und präsentieren ein abwechslungsreiches Programm. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Happy Hour von 20 bis 22 Uhr.

> Adventsmarkt der Lebenshilfe Buchen: Eine große Auswahl an Advents- und Weihnachtsartikeln aus verschiedensten Materialien sowie viele Köstlichkeiten von "Leckerschmecker" bietet der Förderverein der Lebenshilfe beim großen Adventsmarkt am Samstag und Sonntag jeweils von 13 bis 17 Uhr in der Mehrzweckhalle in Hainstadt (Ziegeleistraße) an. Mit dem Erlös unterstützt der Förderverein die Aktivitäten der Lebenshilfe im Bereich Betreuung und Förderung behinderter Menschen jeden Alters.

> Eisenbahnausstellung Walldürn: Zum Tag der offenen Tür laden die Modellbahnfreunde am Samstag von 13 bis 16 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr in ihre Clubräume im Bauhof der Stadt (Dr.-August-Stumpf-Str. 15) ein. Fünf teils neue Anlagen stehen zum Mitspielen oder nur zum Anschauen bereit.

> "Kopf & Kragen" Kloster Bronnbach: Einen Hotspot für Design, Textil, Schmuck, Hüte, Taschen und mehr für das besondere Outfit verspricht der Spezialmarkt für feines Kunsthandwerk, der am Samstag und Sonntag jeweils von 11.30 bis 18 Uhr im Bernhardsaal des Klosters stattfindet. Teilnehmer aus ganz Deutschland präsentieren den Besuchern ihre Unikate.

> Weihnachtsmarkt Zimmern: Der 2. "MaLiNo" Advents- und Weihnachtsmarkt mit verschiedenen Verkaufsständen findet am Samstag von 11 bis 19 Uhr in der Brückenstraße statt. Ein Basar für Bekleidung und Spielwaren sowie weitere Attraktionen runden das weihnachtliche Angebot für die ganze Familie ab.

> Winterfunkeln Bad Mergentheim: Seit vielen Jahren ist der weihnachtliche Markt im Wildpark Bad Mergentheim unter dem Motto "Winterfunkeln" Tradition. Bei dem kleinen, liebevoll eingerichteten Genießermarkt mit kleinen Holzhütten können Kinder am offenen Feuer Stockbrot backen, während die Erwachsenen sich in der Zwischenzeit an Glühwein, Cidre oder Punsch erfreuen. Geöffnet ist an den kommenden vier Wochenenden samstags und sonntags jeweils von 13 bis 19 Uhr.

> Weihnachtsmarkt Autohaus Bayerngarage Buchen: Erstmalig veranstaltet das Autohaus Bayerngarage einen Weihnachtsmarkt. Dieser wird am Samstag von 14 bis 22 Uhr in der Ausstellungshalle in der Walldürner Str. 50 (neben Vivio) stattfinden. Künstler aus der Region präsentieren eine große und vielfältige Auswahl an Advents- und Weihnachtsartikeln sowie Adventsfloristik.