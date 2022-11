Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Auf Antrag der SPD-Kreistagsfraktion wurde der Ausschuss für Gesundheit und Soziales über die Versorgungssituation im Bereich der stationären Pflege im Landkreis informiert. Insbesondere die Anzahl der verfügbaren Pflegeplätze und eine entsprechende Prognose zum künftigen Bedarf sowie Unterstützungsmöglichkeiten durch die Verwaltung waren angefragt worden.

"Momentan wird in diesem Bereich noch unglaublich viel durch familiäre Strukturen abgefangen. Nicht umsonst sprechen wir davon, dass die Familie der größte Pflegedienst von allen ist. Es steht aber zu befürchten, dass sich das mittel- und langfristig ändern wird", ordnete Landrat Dr. Achim Brötel zu Beginn der Sitzung in Zwingenberg ein. Hinzu komme der Fachkräftemangel, der die Versorgung pflegebedürftiger Menschen deutlich erschwere.

Die Sozialplanerin des Landratsamts, Katrin Friedrich, beleuchtete die Situation im Einzelnen. Sie stellte auch anhand vieler Um- und Neubauprojekte die Umsetzung der Landesheimbauverordnung anschaulich vor. Deren Ziel sei es gewesen, die baulichen Standards so anzupassen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner in Würde und Selbstbestimmung in den Pflegeeinrichtungen wohnen können. Dies sei für die Heime natürlich eine große Herausforderung gewesen, aber vor allem die Einzelzimmervorgabe sei doch ein großer Fortschritt.

"Trotz vieler berechtigter Befürchtungen hat sich die Zahl der vorhandenen Plätze durch die Verordnung nicht verringert. Im Gegenteil: Der Bestand an Pflegeheimplätzen hat sogar zugenommen", unterstrich Friedrich. So habe es 2018 noch 1709 Plätze gegeben, inzwischen seien es 1867. Auch die Zahl der Einrichtungen habe durch Neubauprojekte zugenommen. Anhand statistischer Berechnungen zeigte Friedrich sogar auf, dass die Zahl der Plätze bis 2030 auf über 1900 steigen werde.

Dies könnte eine gute Nachricht sein, sofern es nicht den Fachkräftemangel gäbe, bremste die Sozialplanerin mögliche Hoffnung auf eine positive Perspektive. Dieser Mangel führe schon jetzt dazu, dass manche Wohngruppen nicht oder nicht komplett belegt werden könnten. Aufgrund vieler Renteneintritte werde sich die Situation bis 2030 eher noch verschlechtern. "Der Landkreis versucht, durch eine Priorität im Bereich der Sozialplanung gegenzusteuern", sagte Friedrich. So biete man beispielsweise den Städten und Gemeinden eine individuelle Bedarfseinschätzung an. Die Kommunale Pflegekonferenz arbeite mit gleich drei Arbeitsgruppen an dem Thema.

Auch Landrat Brötel unterstrich die wertvolle Arbeit der Pflegekonferenz und ergänzte zu Beginn der Diskussion, ...