Glücklicherweise entstand nur Sachschaden, der Fahrer blieb unverletzt.

Hinweise auf den Täter gibt es bisher nicht. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281/9040 zu melden.

Update: Montag, 9. Januar 2023, 15.45 Uhr

Update: Mittwoch, 4. Januar 2023, 14.27 Uhr

Radmuttern an allen Auto-Reifen in Höpfingen gelöst

Höpfingen. (pol/mare) Im Neckar-Odenwald-Kreis geht weiter ein Radmuttern-Löser um. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein 46-jähriger Mann in Höpfingen, dass die Muttern ann allen vier Reifen seines Autos gelockert worden waren.

Dies muss zwischen Freitag und Samstag, 16. und 17. Dezember, geschehen sein. In diesem Zeitraum war das Auto auf einem Parkplatz in der Heidelberger Straße abgestellt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Verursacher machen können. Sie können sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 066281/904-0, melden.

Update: Mittwoch, 28. Dezember 2022, 14.10 Uhr

Radmuttern in Hardheim gelöst – Älterer Mann an Auto gesehen

Hardheim. (pol/mare) Der Radmuttern-Löser treibt weiter sein Unwesen: Der Unbekannte löste am vergangenen Montag in Hardheim die Radmuttern am linken Hinterrad eines Mercedes. Das berichtet die Polizei.

Zwischen 18.30 und 20 Uhr machte sich der Täter an dem Mercedes 190 zu schaffen. Ein älterer Mann mit einem Rad soll zum Tatzeitraum am Auto des 23-Jährigen gestanden sein.

Wer Hinweise auf diesen geben kann oder der Mann selbst werden gebeten, sich beim Polizeiposten Hardheim, Telefon 06283/50540, zu melden.

Update: Freitag, 9. Dezember 2022, 14.49 Uhr

Lösten Unbekannte die Radmuttern?

Neckargerach. (pol/msc) Schock für einen 69-Jährigen: Als der Mann mit seinem Auto unterwegs ist, löst sich plötzlich das linke Hinterrad seines Autos. Dabei fiel das Fahrzeug auf eine Hinterachse, was einen Schaden in bisher unbekannter Höhe auslöste.

Die Polizei geht davon aus, dass ein Unbekannter die Radmuttern gelöst haben könnte. Ein technischer Defekt wird aber ebenfalls nicht ausgeschlossen. Der Polizeiposten Limbach soll die Hintergründe klären. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06274/928050 entgegengenommen.

Update: Freitag, 11. November 2022, 16.04 Uhr

Radmuttern in Rosenberg gelöst

Rosenberg. (pol/mare) Der Radmuttern-Löser schlägt erneut zu: Diesmal wurden in der Waldstraße in Rosenberg mutmaßlich die Radmuttern eines Autos gelockert, wie die Polizei mitteilt. Wegen Geräuschen am Vorderrad seines Fahrzeuges prüfte ein 51-Jähriger am Donnerstagnachmittag seine Räder und stellte fest, dass am linken Vorderrad eine Radmutter fehlte und drei weitere lose waren. Lediglich eine Radmutter war noch fest angezogen.

Die Polizei fragt nun: "Wer hat im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf die Täter geben?" Diese werden vom Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 06291/648770 entgegengenommen.

Update: Montag, 7. November 2022, 14.13 Uhr

Radmuttern-Löser macht sich über Auto auf Privatgrundstück her

Buchen. (pol/mare) Die Fälle gelöster Radmuttern im Neckar-Odenwald-Kreis gehen weiter: Diesmal schlägt der Täter in Buchen zu, wie die Polizei mitteilt.

Am Montag wurden demnach mehrere Radmuttern eines auf einem Privatgrundstück abgestellten Autos gelöst. Der Fahrer fuhr dann gegen 19.10 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Rinschheim und Walldürn, als es plötzlich einen lauten Schlag gab. Das Auto sackte vorne links leicht ab und kam auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der Fahrer stellte dann fest, dass alle Radmuttern fehlten und der Reifen nicht mehr auf der Felge befestigt war.

Mehrere Radmuttern in der Nähe gefunden. Zu einer Gefährdung kam es nicht und es entstand kein Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281/9040 zu melden.

Update: Mittwoch, 26. Oktober 2022, 14.15 Uhr

Radmuttern-Löser schlägt in Schefflenz zu

Schefflenz. (pol/mare) Am Dienstagmorgen hat der Radmuttern-Löser im Neckar-Odenwald-Kreis abermals zugeschlagen. Diesmal in Schefflenz, wie die Polizei mitteilt.

Zwischen 10.30 und 11.30 Uhr löste demnach jemand die Radmuttern an allen vier Rädern eines Volvo auf dem Parkplatz Waldspitze in Mittelschefflenz. Der 81-jährige Besitzer des Autos hatte ihn auf dem Parkplatz abgestellt, um mit seinem Hund spazieren zu gehen. Auf der Heimfahrt bemerkte er dann plötzlich ungewöhnliche Geräusche, die immer lauter wurden.

Zuhausen kontrollierte der Mann die Reifen und stellte fest, dass die Radmuttern an allen vier Rädern gelöst worden waren.

Auf der Hinfahrt hatte er noch nichts Ungewöhnliches festgestellt, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass die Muttern an der Waldspitze gelöst wurden. Der Polizeiposten in Schefflenz bittet Zeugen, die zu oben genannter Zeit verdächtige Wahrnehmungen an der Waldspitze gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06293/233 zu melden.

Update: Mittwoch, 21. September 2022, 10.57 Uhr

Wohnwagen verliert Rad - Radmuttern waren wieder gelöst

Neckarelz. (pol/mare) In Neckarelz hat sich bei einem Wohnwagen während der Fahrt das linke Rad gelöst. Wie die Polizei mitteilt, waren - einmal mehr - die Radmuttern gelöst worden. Es ist der neueste Fall der bemerkenswerten Serie.

Der Radmuttern-Löser schlug demnach im Zeitraum vom 9. bis 13. September in der Zwingenburgstraße in Neckarelz zu. Dort war der Wohnwagens abgestellt. Der 56-jährige Besitzer stellte dies fest, nachdem sich während der Fahrt auf der Bundesstraße das linke Rad des Wohnwagens gelöst hatte und unter den Anhänger geschleudert wurde. Dabei wurde die Verkleidung und die Stoßstange stark beschädigt.

Da das Fahrzeug zuvor in einer Fachwerkstatt aufbereitet wurde, konnte Verschleiß als Ursache ausgeschlossen werden.

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die im Industriegebiet Mosbach-Neckarelz verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie können sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261/8090, melden.

Update: Donnerstag, 15. September 2022, 10.31 Uhr

Mittlerweile gibt es weit über 50 Fälle gelöster Radmuttern

Neckar-Odenwald-Kreis. (cao) Ein leichtes Knacken beim Beschleunigen und Bremsen, ein "schwammiges" Gefühl beim Lenken oder gar ein lautes Rattern beim Fahren – alles Anzeichen dafür, dass ein Reifen am Auto nicht mehr richtig befestigt ist, sich im schlimmsten Fall gleich vom Fahrzeug lösen kann. Mit potenziell lebensgefährlichen Folgen. Das bereitet immer mehr Menschen im Neckar-Odenwald-Kreis Sorgen.

Seit annähernd zwei Jahren berichtet die Polizei über gelöste Radmuttern. Wer die erste Meldung vom 25. Oktober 2019 im fortlaufenden Online-Artikel der RNZ lesen will (siehe unten), muss ziemlich lange nach unten scrollen. Und dabei wurde bei Weitem nicht zu jedem Vorfall eine Pressemitteilung verschickt.

"In den vergangenen zwölf Monaten wurden im gesamten Neckar-Odenwald-Kreis 50 Sachverhalte erfasst, bei denen es zu einem Vorfall im Zusammenhang mit einem Fahrzeug und gelösten/lockeren/fehlenden Radmuttern kam", teilt das Polizeipräsidium Heilbronn auf RNZ-Anfrage mit. Allein im August wurden sechs Fälle (vier im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Buchen, zwei beim Polizeirevier Mosbach) erfasst. "In den überwiegenden Fällen wurde oder wird wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt."

Im Polizeipräsidium Heilbronn geht man nicht von einem Einzeltäter aus. Dafür lägen die Tatorte zu weit auseinander, Muster seien nicht erkennbar. "Letztendlich kann in fast jedem erfassten Fall nicht abschließend beurteilt werden, ob es sich hierbei um eine mutwillige Handlung oder beispielsweise um einen Montagefehler handelt", heißt es von der Polizei. Deshalb erneuern die Beamten ihren Zeugenaufruf: Wer im Zusammenhang mit den Taten Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu einem oder mehreren Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden.

Update: Dienstag, 6. September 2022, 18.15 Uhr

Es geht weiter - Audi-Fahrer bemerkt gelöste Radmuttern

Mosbach/Limbach. (pol/mare) Die Fälle gelöster Radmuttern reißen einfach nicht ab. Anfang dieser Woche schlug der Täter in Mosbach oder Limbach zu, wie die Polizei mitteilt.

Gelöst wurden so mehrere Radmuttern an einem Audi A3. Die Tat könnte am Montag in Mosbach, auf den Parkplätzen diverser Discounter in der Eisenbahnstraße und der Pfalzgraf-Otto-Straße, oder am Dienstag am Friedhof in Heidersbach,begangen worden sein. Dem 56-jährigen Autofahrer fiel auf der Nachhausefahrt ein lautes Geräusch am Fahrzeug auf, weshalb er mit dem Wagen zu einer Werkstatt fuhr. Hier wurde festgestellt, dass die Radmuttern gelöst worden waren.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06293/233 zu melden.

Update: Donnerstag, 1. September 2022, 10.49 Uhr

Radmuttern-Löser schlägt in Walldürn und Höpfingen zu

Höpfingen/Walldürn. (pol/mare) Die Fälle gelöster Radmuttern im Neckar-Odenwald-Kreis geht weiter. Wie die Polizei mitteilt, hat der Radmuttern-Löser diesmal in Höpfingen und Walldürn zugeschlagen.

Die Fahrerin eines Traktors stellte demnach fest, dass in der Zeit von Montag bis Freitag, 22. bis 26. August, die Radmuttern an einem Reifen gelöst wurden. Das landwirtschaftliche Fahrzeug war in diesem Zeitraum sowohl in Höpfingen in der Straße "An den Rübenäckern" als auch in Schweinberg in der Königheimer Straße abgestellt.

Ein weiterer Fall ereignete sich in Rippberg in der Straße "Alte Steige". Hier hatte der Halter seinen Mini Cooper in der Zeit von Freitag bis Donnerstag, 19. bis 25. August, abgestellt. In beiden Fällen bemerkten die Fahrzeugführer die gelösten Radmuttern rechtzeitig, so dass kein Schaden eingetreten ist.

Die Polizei sucht weiter Zeugen. Wer die Tat in Höpfingen oder Hardheim gesehen haben, kann sich unter der Telefonnummer 06283/50540 beim Polizeiposten Hardheim zu melden. Das Polizeirevier Buchen nimmt Hinweise zu dem Vorfall in Rippberg unter der Telefonnummer 06281/9040 entgegen.

Update: Montag, 29. August 2022, 14.33 Uhr

Wieder Radmuttern gelöst – Diesmal in Aglasterhausen

Aglasterhausen. (pol/rl) Wieder wurden bei einem Wagen die Radmuttern gelöst. Dieses Mal traf es einen Audi A3 der Mittlere Straße geparkt war. Als der Halter am Dienstag gegen 10 Uhr losfuhr, bemerkte er eine Unwucht des linken vorderen Rades. Als er daraufhin anhielt, stellte er fest, dass bereits drei von vier Radmuttern fehlten.

Die Muttern sollen zwischen Freitag, 23 Uhr und Dienstag, 10 Uhr, gelöst worden sein. Der Polizeiposten Aglasterhausen nimmt Hinweise auf den oder die Täter oder verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 06262/9177080 entgegen.

Update: Freitag, 19. August 2022, 15 Uhr

Radmuttern gelöst - Gegen Lastwagen geprallt

Adelsheim. (pol/rl) Diesmal hätte es tödlich enden können. Wieder wurden an einem Auto die Radschrauben gelöst. Das teite die Polizei mit.

Eine unbekannte Person hatte am Montag an einem in der Lachenstraße geparkten Wagen die Radmuttern gelöst. Der Wagen war gegen 13.40 Uhr im Bereich der katholischen Kirchengemeinde geparkt worden.

Der 18-Jährige fuhr gegen 15.20 Uhr los. Als er auf der Landesstraße L1095 unterwegs war, löste sich das Rad und der Wagen geriet auf die Gegenspur, wo gegen einen entgegenkommenden Lastwagen prallte.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Insgesamt entstand rund 3000 Euro Sachschaden.

Die ermittelnde Polizei in Buchen bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06281/9040 zu melden.

Update: Dienstag, 10. Mai 2022, 15.30 Uhr

Radmuttern an VW in Haßmersheim gelöst

Haßmersheim. (pol/rl) Nach einigen Monaten vermeintlicher Pause geht es wieder los: In der Region gibt es wieder Fälle gelöster Radmuttern an Autos. Bei dem aktuellsten Fall schlug der Täter vermutlich zwischen dem 29. April (Freitag) und dem 1. Mai (Sonntag) zu und löste die Radmuttern eines geparkten VWs in der Ehrenmalstraße in Haßmersheim.

Der VW-Fahrer war am Montag losgefahren und bemerkte während der Fahrt auffällige Geräusche. Glücklicherweise ohne einen Unfall zu verursachen konnte er wieder anhalten und bemerkte bei einer Kontrolle, dass vier von fünf Radschrauben gelöst waren.

Das ermittelnde Polizeirevier Mosbach sucht nun Zeugen, die zwischen dem 29. April und dem 1. Mai etwas Verdächtiges in der Haßmersheimer Ehrenmalstraße gesehen haben. Diese können sich unter der Telefonnimmer 06261/8090 beim Polizeirevier Mosbach melden.

Update: Donnerstag, 5. Mai 2022, 12 Uhr

Radmuttern gelöst – Autofahrer verliert Vorderrad

Sinsheim. (pol/rl) Die Radmuttern am Vorderrad eines geparkten Autos hat ein Unbekannter gelockert. Das teilte die Polizei mit.

Das Auto stand war Sonntag im Parkhaus Burgplatz in der Dührener Straße abgestellt worden. Als der Fahrer dann am Montag kurze Zeit später mit einem Pferdeanhänger auf einem Reiterhof im verlängerten Sportplatzweg rangierte, fiel das Rad einfach ab. Dabei entstand rund 1000 Euro Sachschaden an der Radaufhängung am Kotflügel.

Die Polizei geht davon aus, dass der Täter die Radmuttern an dem Rad zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 10 Uhr, gelockert haben muss.

Wer im Parkhaus Burgplatz jemanden beobachtet hat, der dort an einem Autorad hantiert hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261/690-0 zu melden.

Update: Dienstag, 3. Mai 2022, 12 Uhr

Radmuttern an Auto in Mosbach gelöst

Mosbach. (pol/RNZ) Durch ungewöhnliche Fahrgeräusche wurde am Mittwochabend, 19. Januar, ein Mann aus Lohrbach darauf aufmerksam, dass an seinem Fahrzeug sämtliche Radschrauben am linken Vorderrad gelöst waren.

Das Auto stand zuvor zwischen 13 und 19.55 Uhr in der Ringstraße, teilt die Polizei mit. Das Polizeirevier Mosbach ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06261/8090 zu melden.

Update: Donnerstag, 20. Januar 2022, 15.53 Uhr

Schon wieder Radschrauben gelöst

Buchen. (pol) Die unheimliche Serie geht weiter: Mehrere Radschrauben an den Vorderrädern eines Autos löste eine unbekannte Person zwischen Donnerstag und Freitag in Buchen.

Der Mitsubishi war unter anderem auf dem Parkplatz des Hallenbads abgestellt. Der Fahrzeugbesitzer bemerkte die Manipulation während der Fahrt, da das Auto ungewöhnliche Geräusche verursachte. Eine Kontrolle ergab, dass eine Radschraube fehlte und weitere gelockert waren.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer 06281/9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

Update: Montag, 17. Januar 2022, 16.09 Uhr

Radschrauben an Traktorreifen gelockert

Buchen. (pol/rl) Einen weiteren Radschrauber-Fall vermeldete die Polizei am heutigen Donnerstag. Bisher waren es Autos gewesen, doch diesmal traf es einen Traktor in Bödigheim. Hier wurde bemerkt, dass an dem Traktor sämtliche Radschrauben gelockert worden waren, was dazu führte, dass eine Schraube brach.

Gefährdet wurde niemand, es entstand auch nur geringer Sachschaden. Eingrenzen lasse sich der Tatzeitraum aufgrund einer längeren Standzeit des Traktors nicht, teilte die Polizei mit. Die Polizei ermittelt auch hier wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Update: Donnerstag, 13. Januar 2022, 14.15 Uhr

Unfall nach gelösten Radmuttern

Hardheim. (pol/mare) Wieder ein Fall vom gelösten Radmuttern im Neckar-Odenwald-Kreis: Am Mercedes einer Frau löste sich am Samstagabend ein Rad, wodurch es zu einem Unfall in Hardheim kam, wie die Polizei mitteilt.

Die 40-Jährige war gegen 18 Uhr auf der Wertheimer Straße unterwegs, als sich plötzlich des linke Hinterrad ihres Pkw löste. Sie leitete eine Vollbremsung ein und das Rad rollte auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte ein entgegenkommender BMW mit dem Fahrzeugrad. An den beiden Pkw entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Von Technikern wurde festgestellt, dass auch die Radschrauben eines anderen Rades des Mercedes gelockert waren. Der Pkw war am Samstag vor dem Unfall zwischen 12 und 18 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Ignaz-Schwinn-Straße in Hardheim geparkt. Zeugen, die verdächtigte Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, zu melden.

Update: Montag, 20. Dezember 2021, 16.18 Uhr

Wieder Radmuttern in Buchen gelöst

Buchen. (pol/mare) Der Radmuttern-Löser hat abermals zugeschlagen: Am vergangenen Wochenende löste der Unbekannte mehrere Radmuttern an einem in Buchen geparkten Auto.

Laut Polizei begab sich der Täter auf den Schotterparkplatz in der Straße "Am Ring" und machte sich an dem abgestellten Auto zu schaffen. Hierbei löste er mehrere Radmuttern und entwendete die Radkappe.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. sie können sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281/9040 melden.

Update: Dienstag, 19. Oktober 2021, 11.22 Uhr

"Landesschau" berichtet über Reihe gelöster Radmuttern

Buchen. (pm) Am heutigen Donnerstag, 14. Oktober, sendet "Landesschau Baden-Württemberg" einen Beitrag aus Buchen. Seit etwa eineinhalb Jahren häufen sich im Neckar-Odenwald-Kreis die Fälle um gelöste Radmuttern an Autos. Über 50 Fälle sind es, die der Polizei bereits gemeldet wurden. Bisher kamen die meisten Betroffenen glimpflich davon. Nur in einem der Fälle kam es zu einem Unfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Was geht in Betroffenen vor, die eine Manipulation an ihrem eigenen Auto feststellen mussten? Das Magazin hat mit dem Buchener Matthias Wegner gesprochen. Er berichtet, wie er gemerkt hat, dass etwas nicht stimmt und erklärt, inwiefern das Ereignis sein Fahrverhalten nachhaltig verändert hat.

Ebenso zu Wort kommt der Polizeisprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn, Carsten Diemer. Er spricht über die Vorfälle sowie Polizeiermittlungen und warum die Polizei vermutet, dass es sich um einen Serientäter handelt.

Die Sendung "Landesschau Baden-Württemberg" läuft am heutigen Donnerstag von 18.45 bis 19.30 Uhr im SWR-Fernsehen in Baden-Württemberg. Nach der Ausstrahlung ist die Sendung in der Mediathek unter www.ardmediathek.de abrufbar.

Update: Donnerstag, 14. Oktober 2021, 11.30 Uhr

Vierjährige entdeckt gelöste Radmuttern am Auto

Mosbach-Waldstadt. (pol/mün) Die Serie nimmt kein Ende: Schon wieder wurde an einem Auto Radmuttern eines Reifens gelöst. Und das wurde erst bei der Fahrt vom mitfahrenden Kind entdeckt. Am Dienstagabend fuhr ein 28-Jähriger zusammen mit seiner vierjährigen Tochter gegen 18.30 Uhr ins Bergfeld.

Das aufmerksame junge Mädchen hörte während der Fahrt ein Klopfen am Fahrzeug und teilte dies ihrem Vater mit. Dieser überprüfte daraufhin das Fahrzeug und bemerkte, dass alle fünf Radmuttern am linken Hinterreifen gelöst wurden.

Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Rufnummer 06261/8090 melden.

Update: Mittwoch, 29. September 2021, 10.32 Uhr

Radmuttern-Löser schlägt in Dallau zu

Elztal-Dallau. (pol/mare) Der Radmuttern-Löser hat wieder zugeschlagen. Diesmal in Dallau, wie die Polizei mitteilt.

Der Unbekannte hatte zwischen Dienstag und Mittwoch die Radschrauben an den Vorderrädern eines in der Güterbahnhofstraße abgestellten Hyundais gelöst. Der Fahrzeugbesitzer bemerkte während einer darauffolgenden Fahrt ungewöhnliche Geräusche und suchte deshalb eine Werkstatt auf. Dort wurde die Manipulation festgestellt.

Wer Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 06261/8090 beim Polizeirevier Mosbach melden. Dort wurde gegen die unbekannte Person ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Update: Freitag, 17. September 2021, 12.40 Uhr

Wieder gelockerte Radmuttern in Buchen

Buchen. (pol/mare) Verdächtige Geräusche nahm die Fahrerin eines Seat Vans nach Fahrtbeginn am Donnerstagnachmittag in Buchen wahr. Eine Überprüfung ergab, dass zwei Radschrauben am Vorderrad des Wagens möglicherweise gelockert worden waren, wie die Polizei mitteilt.

Der Seat Alhambra war zuvor von Donnerstagmorgen 6 Uhr bis gegen 13 Uhr auf einem Mitarbeiterparkplatz in der Siemensstraße abgestellt. Da das Fahrzeug vor Kurzem noch ohne Mängel in einer Werkstatt war, besteht der Verdacht, dass eine unbekannte Personen den Zeitraum genutzt hat, um den Schaden herbeizuführen.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 06281/9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

Update: Freitag, 25. Juni 2021, 13.35 Uhr

Gelockertes Autorad löste sich während der Fahrt

Buchen. (pol) Bei einer Fahrt auf der Bundesstraße B27 bei Buchen hat sich am Sonntagabend das linke Vorderrad eines Opel Merivas gelöst. Ein 18-Jähriger hatte kurz vor 19 Uhr die Polizei informiert, dass sich während der Fahrt ein Rad von seinem Fahrzeug gelöst hatte.

Bei dem Unfall wurde glücklicherweise keiner der vier Insassen verletzt, jedoch entstanden am Auto Schäden in Höhe von rund 6000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass jemand innerhalb des letzten Monats die Radmuttern des Opels löste.

Update: Dienstag, 8. Juni 2021, 16 Uhr

Radmutter-Löser schlägt wieder in Walldürn zu

Walldürn. (pol/mare) Es war fast ein wenig ruhig geworden um den Radmuttern-Löser im Neckar-Odenwald-Kreis. Jetzt hat er wieder in Walldürn zugeschlagen, wie die Polizei berichtet.

Am Freitagvormittag stellte ein 76-Jähriger um 10.40 Uhr seinen BMW auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Wilhelm-Röntgen-Straße ab. Als er nach circa 15 Minuten zu seinem Wagen zurückkehrte und losfuhr, nahm er komische Geräusche an seinem BMW wahr. Als er nachschaute, bemerkte er die lockeren Muttern am vorderen linken Rad.

An dem Auto entstand kein Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeiposten Walldürn, Telefon 06282/926660, zu melden.

Update: Mittwoch, 18. Mai 2021, 14.50 Uhr

Radmuttern gelöst - Lastwagen verlor Reifen

Walldürn. (pol) Einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr untersucht derzeit die Polizei Buchen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Ein bislang Unbekannter hat an einem Lastwagen im Verbandsindustriepark in Walldürn die Radmuttern gelöst und dessen Fahrer dadurch erheblich gefährdet. Der 55 Jahre alte Brummifahrer begann seine Fahrt am Mittwoch gegen 4 Uhr und verlor einige Zeit später bei Großwallstadt einen Zwillingsreifen. Im Nachgang stellten Beamte fest, dass jemand an dem Reifen manipuliert hatte. Wer in der Nacht auf Mittwoch verdächtige Wahrnehmungen auf dem Parkplatz des Verbandsindustrieparks gemacht hat, soll sich unter Tel. 06281/9040 melden.

Update: Dienstag, 10. Februar 2021, 11.20 Uhr

Radmuttern-Löser schlägt erneut in Walldürn zu

Walldürn. (pol/mare) Es hört nicht auf: In der Nacht auf Freitag hat der Radmuttern-Löser wieder zugeschlagen. Diesmal in Walldürn, wie die Polizei mitteilt.

Ein Mann parkte seinen weißen Opel Insignia in der Nacht vor dem Haus in der Sandgasse. Als er am Freitag losfuhr, bemerkte er nach einigen Minuten merkwürdige Geräusche am Auto. Der 26-Jährige stellte fest, dass sämtliche Radmuttern gelöst wurden. Glücklicherweise hatte er dies noch rechtzeitig bemerkt, bevor etwas passieren konnte.

Das Polizeirevier Buchen ermittelt nun wegen Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr gegen Unbekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, bittet die Polizei, sich mit dem Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, in Verbindung zu setzen.

Update: Samstag, 5. Dezember 2020, 11.37 Uhr

Radmutter-Löser schlug diesmal in Hardheim zu

Hardheim. (pol/mare) Ein weiterer Fall von gelösten Radmuttern wurde der Polizei Buchen am Freitag gemeldet. Das teilten die Beamten mit.

Eine 25-jährige Besitzerin eines Mitsubishi stellte bereits am 1. November fest, dass am hinteren linken Rad mehrere Radmuttern gelöst waren. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in der Burgstraße in Hardheim.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281/9040 bei der Polizei Buchen zu melden. Aufgrund der Vielzahl ähnlich gelagerter Fälle rät die Polizei weiterhin, vor Fahrtantritt die Radmuttern zu überprüfen.

Update: Montag, 16. November 2020, 16 Uhr

Buchen. (pol/mare) Der Radmuttern-Löser hat schon wieder zugeschlagen. Das berichtet die Polizei.

Die 60-jährige Besitzerin eines Opel stellte ihren Wagen am Dienstag zwischen 11.30 und 13 Uhr auf einem Parkplatz in der Schüttstraße in Buchen ab. Als sie dann losfuhr bemerkte sie auf der Fahrt, dass ihr Wagen komische Geräusche verursachte.

Bei einer Überprüfung stellte sie fest, dass drei Radmuttern gelockert und eine weitere abgebrochen waren. Aufgrund der Vielzahl an ähnlichen Fällen im Kreis Buchen rät die Polizei allen Autofahrerin weiterhin, die Radmuttern ihrer Fahrzeuge vor dem Fahrtantritt zu überprüfen.

Update: Freitag, 30. Oktober 2020, 14.24 Uhr

Radmuttern an drei weiteren Autos gelöst

Buchen/Höpfingen. (pol/rl) Drei weitere Fälle gelöster Radmuttern wurden der Polizei am Mittwoch gemeldet. Jeweils an dem VW eines 63-Jährigen, am Nissan einer 21-Jährigen und am Skoda eines 25-Jährigen wurden mehrere Radmuttern gelöst.

Wer jemanden dabei beobachtet hat, wie er sich in Buchen oder Höpfingen am Mittwoch oder in der Nacht zum Mittwoch verdächtig an Autos zu schaffen gemacht hat oder direkt gesehen hat, dass jemand die Radmuttern gelöst hat, sollte sich bei der Polizei Buchen unter der Telefonnummer 06281/9040 melden.

Aufgrund der vielen Fälle rät die Polizei allen Fahrern derzeit dringend dazu, vor dem Fahrtantritt die Radmuttern ihres Fahrzeugs zu überprüfen.

Update: Mittwoch, 28. Oktober 2020

Wie sich Autofahrer vor gelösten Radmuttern schützen können

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Wie die RNZ bereits berichtete, werden seit etwa einem halben Jahr von einem unbekannten Täter oder unbekannten Tätern immer wieder Radmuttern gelöst. Wir haben uns mit Werner Broßmann, dem Leiter des Polizeireviers Buchen, und Polizeikommissar Manuel Bär von der Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Heilbronn über die Fälle unterhalten.

Was kann passieren, wenn man vor der Fahrt nicht bemerkt, dass Radmuttern gelöst wurden?

Gelöste Radmuttern können schwerwiegendste Folgen haben. Der Extremfall ist natürlich der Verlust eines Komplettrades während der Fahrt. Sollte sich während der Fahrt das Rad plötzlich von der Radnabe ablösen, kann es zu schwerwiegenden Unfällen kommen, an denen eventuell auch andere Verkehrsteilnehmer beteiligt sind. Aber auch wenn keine anderen Verkehrsteilnehmer beteiligt sind, können die Folgen für den Fahrer schwerwiegend sein, so ist zum Beispiel ein Abkommen von der Fahrbahn möglich, da der Pkw ins Schleudern kommen kann.

Welche Warnzeichen weisen während der Fahrt auf gelöste Radmuttern hin?

Zunächst bemerkt man beim Bremsen oder Gas geben ein leichtes Knacken, was ein Anzeichen dafür ist, dass mehrere Radmuttern gelockert sind. Der nächste Warnhinweis ist ein schwammiges Gefühl in der Lenkung, dies ist ein Zeichen, dass alle Radschrauben leicht gelöst sind. Sollte ein deutliches Rattern wahrgenommen werden, sollte man besonders vorsichtig und aufmerksam sein, da dies ein Anzeichen dafür ist, dass alle Radschrauben sowie das Rad selbst deutlich gelockert sind und das Rad sich ablösen könnte.

Wie kann ich mich als Autofahrer schützen? Sollen Autofahrer vor jeder Fahrt die Radmuttern überprüfen? Gibt es Schutzvorrichtungen?

Eine vollkommene Absicherung bietet nur das kontinuierliche Überprüfen der Radschrauben vor Fahrtantritt. Eine leichte Form der Absicherung bietet ein Felgenschloss, da zum Lösen hierbei ein entsprechender Felgenschlüssel verwendet werden muss, der von dem oder den Tätern mitgeführt werden muss. Spezielle Schutzvorrichtungen, die zu hundert Prozent schützen, sind nicht bekannt. Einen leichten Schutz bieten Radmutter-Kappen mit Sicherheitsanzeiger. Diese zeigen mittels Pfeil an, dass eine Radmutter locker ist. Die Kappen können jedoch natürlich durch den Täter wieder aufgesetzt werden. Daher ist diese Schutzvorrichtung bei mutwilligen Lockerungen der Radschrauben unwirksam.

Update: Dienstag, 27. Oktober 2020

Weiterer Radmutter-Fall aus Osterburken

Osterburken. (pol/mare) Zu einem weiteren Fall gelöster Radmuttern kam es in der Legionstraße. Die Besitzerin eines Ford bemerkte beim Radwechsel, dass zwei Radmuttern gelockert waren. Da die Radschrauben stark beschädigt waren, muss von einer Manipulation eines Unbekannten ausgegangen werden. Die Tat soll zwischen Samstag, 3. Oktober, und Sonntag, 25. Oktober, stattgefunden haben.

Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber auf den Radmuttern-Löser nimmt die Polizei Buchen unter der Telefonnummer 06281/9040 entgegen. Aufgrund der 18 ähnlichen Vorfällen im Kreis Buchen in den letzten Monaten rät die Polizei, die Radmuttern vor Fahrtantritt zu überprüfen.

Update: Montag, 26. Oktober 2020, 9.30 Uhr

Erneut Radmuttern in Mudau und Elztal gelöst

Mudau/Elztal. (pol) Der oder die Radmutter-Löser treiben weiterhin ihr Unwesen. Dieses Mal in Mudau und in Elztal. Wie die Polizei mitteilte, löste ein immer noch Unbekannter zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, an zwei Fahrzeugen in der Hebelstraße in Mudau jeweils an einem Hinterrad die Radmuttern.

Betroffen war ein BMW-Fahrer, der während der Fahrt ein auffälliges Knacken hörte. Als er dies überprüfte, stellte er fest, dass die Radmuttern gelöst worden waren. Auch am Hyundai seiner Frau bemerkte er ebenfalls gelöste Radschrauben an einem Hinterrad.

Das gleiche Spiel in Elztal: Hier traf es den VW einer 26-Jährigen. Da es in letzter Zeit im Kreis Buchen sowie in Elztal vermehrt zu ähnlichen Vorfällen kam, rät die Polizei dringend, vor Fahrtantritt die Radmuttern zu überprüfen.

Update: Freitag, 23. Oktober 2020

Erneut wurden Radmuttern gelöst

Walldürn. (pol/lyd) Und schon wieder wurden Radmuttern an einem Auto gelöst. Wie die Polizei mitteilte, löste ein bislang Unbekannter am Donnerstag gegen 12.20 Uhr fünf Radmuttern am Rad eines BMW in der Ringstraße in Walldürn. Die 39-jährige Besitzerin des Wagens hörte auf dem Heimweg ein unbekanntes Geräusch und stellte daheim fest, dass die Radmuttern an einem der beiden Vorderräder gelöst waren.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281/9040 bei der Polizei Buchen zu melden.

Da es in letzter Zeit im Bereich Buchen/Walldürn/Osterburken vermehrt zu ähnlichen Vorfällen kam, rät die Polizei dringend, vor Fahrtantritt die Radmuttern zu überprüfen.

Update: Freitag, 9. Oktober 2020

Radmuttern in Osterburken gelöst

Osterburken. (pol) Ein Rattern oder Schleifen während der Autofahrt ist normal nie ein gutes Zeichen. Erst recht nicht, wenn zuvor auf hinterhältige Art und Weise die Radmuttern gelöst wurden. Das Gefühl, das sich dabei beim arglosen Fahrer breitmacht, kennen wohl einige aus dem Neckar-Odenwald-Kreis mehr, als ihnen lieb ist. Denn in den letzten Monaten kam es immer wieder vor, dass Unbekannte die Radschrauben an Autos lösten. Die Fallzahlen seit April liegen bereits im zweistelligen Bereich.

So wurden schon Fälle etwa aus Buchen, Walldürn, Hardheim, Mosbach, Elztal oder auch aus Bad Mergentheim gemeldet.

Auch in Osterburken gab es schon mehrere Fälle. Ein weiteres Kapitel dieser traurigen Geschichte kam dort zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 14 Uhr, in der Hedwigstraße dazu, wie die Polizei mitteilte. Ein Unbekannter löste dort vier Radmuttern an einem Seat. Dessen Besitzer bemerkte während der Fahrt ein ungewöhnliches Geräusch und stellte bei einer Überprüfung fest, dass vier von fünf Radmuttern an einem der vorderen Räder gelöst waren. Lediglich die Schraube mit Felgenschloss war noch fest angezogen.

Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 06281/9040 bei der Polizei Buchen melden.

Da sich diese Vorfälle häufen, rät die Polizei dringend, vor Fahrtantritt die Radmuttern zu überprüfen.

Update: Donnerstag, 8. Oktober 2020

Jetzt auch Auto in Bad Mergentheim betroffen

Bad Mergentheim. (pol/mare) Der Radmuttern-Löser ist nun offenbar auch in Bad Mergentheim unterwegs. Davon berichtet die Polizei.

Ein Unbekannter löste demnach am Sonntag mehrere Radmuttern an einem Pkw in Bad Mergentheim. Die Besitzerin parkte ihren VW Caddy gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz in der Straße "Wildpark". Als sie gegen 14.30 Uhr zurück an ihren Wagen kam, bemerkte sie noch nicht, dass ein unbekannter vermutlich acht Radmuttern an zwei Felgen gelöst hatte.

Beim Losfahren hörte die Frau während der Fahrt laute Geräusche ihres VW und begab sich am nächsten Tag mit dem Auto in eine Werkstatt. Dort wurden die losen Radmuttern als Ursache festgestellt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931/54990, zu melden.

Update: Donnerstag, 16. Juli 2020

Weitere Radmuttern gelöst

Mosbach/Elztal. (pol) Nach den Fällen rund um Buchen, gibt es nun drei weitere Fälle in Mosbach und Elztal. Auch hier wurden in den vergangenen Tage an Autos die Radmuttern gelöst.

In Mosbach wurden am vergangenen Dienstag die Radmuttern eines Chryslers und eines VWs gelöst. Bei einem Seat in Elztal wurden die Radmuttern zwischen Freitag und Dienstag, 3. und 7. Juli, gelöst.

Die Ermittler prüfen, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten in Buchen, Hardheim und Osterburken gibt. Hier wurden seit April an acht Fahrzeugen die Radmuttern abmontiert.

Die Polizei rät:

> Kontrollieren Sie ihre Felgen und sichern Sie ihre Radmuttern vor dem Zugriff Unbefugter.

> Sollten an ihrem Fahrzeug ebenfalls die Radmuttern gelöst worden sein, kontaktierten Sie umgehend die Polizei.

Hinweise erbittet das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261/8090.

Update: Montag, 13. Juli 2020, 15 Uhr

Radmuttern in Buchen gelöst

Buchen/Hardheim. (pol) Der Fall etlicher gelöster Radmuttern an Autos hält die Polizei rund um Buchen in Atem. Wie die Beamten mitteilen, schlug der Täter zwischen Mitte April und Ende Juni bereits acht Mal in der Region zu.

Zuletzt wurden am 30. Juni an einem Fahrzeug in Hardheim die Radmuttern abmontiert. Davor machte der Täter sich an bislang sechs Fahrzeugen in Buchen und je einem in Hardheim und Osterburken zu schaffen. Die Polizei appelliert deshalb an die Bevölkerung: "Achten Sie vor Fahrtantritt auf ihre Fahrzeuge. Kontrollieren Sie ihre Felgen und sichern Sie ihre Radmuttern vor dem Zugriff Unbefugter", heißt es in einer Pressemitteilung. Sollten an Fahrzeugen ebenfalls die Radmuttern gelöst worden sein, sollten Betroffene umgehend die Polizei informieren.

Info: Hinweise gehen an das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281/9040.

Update: Donnerstag, 9. Juli 2020

Jetzt wurden auch hier Radmuttern gelockert

Osterburken. (pol/gin) Nachdem bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag einer Mitarbeiterin des Buchener Krankenhauses die Radmuttern am Auto gelöst worden waren, berichtet die Polizei nun von einem ähnlichen Fall in Osterburken.

Ein Mann war am Freitag mit seinem silbernen VW Golf unterwegs, als er während der Fahrt ein Rütteln und Klopfen sowie Geräusche vom PKW-Rahmen bemerkte. Zum Glück suchte er direkt eine Werkstatt auf. Dort wurde wenig später festgestellt, dass die Radmuttern an allen vier Reifen locker waren.

Offenbar hatte ein Unbekannter die Muttern gelöst, während das Auto im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag in der Straße "Am Kalkofen" in Osterburken abgestellt war.

Es handelt sich dabei bereits um den dritten Fall in der Region, in dem sich ein Unbekannter an den Radmuttern von Autos zu schaffen machte.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich mit dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281/9040 in Verbindung zu setzen.

Update: Freitag, 19. Juni 2020

Schon wieder wurden Radmuttern an einem Auto manipuliert

Buchen. (pol/mün) Nach der Nachtschicht von Samstag auf Sonntag wollte eine Mitarbeiterin des Buchener Krankenhauses mit ihrem Auto nach Hause fahren. Doch die 29-Jährige bemerkte beim Fahren, dass etwas nicht stimmt und stoppte.

Bei der Überprüfung bemerkte sie, dass an einem Rad die Radmuttern gelöst waren.

Die Polizei Buchen hat nun die Ermittlungen übernommen, denn das ist nicht das erste Mal. Schon im Mai hatte jemand an einem Auto die Radmuttern gelöst. Der Tatort: Der gleiche Parkplatz vor dem Krankenhaus.

Wer den Ermittlern Hinweise geben kann, der soll sich unter der Rufnummer 06281/9040 melden.

Update: Dienstag, 16. Juni 2020

Radmuttern an VW Multivan gelöst

Walldürn. (pol/mare) Es polterte laut, das Auto ließ sich nur schwammig lenken: Dies ist einer 28-jährigen Frau am Mittwoch in ihrem VW Multivan aufgefallen. Wie die Polizei mitteilt, waren die Radmuttern am Fahrzeug gelöst worden.

Aus Sicherheitsgründen fuhr die Frau mit ihrem Auto rechts ran und bemerkte hierbei die Tat an beiden linken Rädern. Die Frau hatte ihr Auto zwischen 8 und 18.30 Uhr auf einem Park and Ride-Parkplatz am Bahnhof in Walldürn geparkt.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 06281/9040 melden können.

Stand: Freitag, 25. Oktober 2019