Der Maria-Zeitler-Pfad in Mosbach erinnert an die früheren 263 Bewohnerinnen und Bewohner der heutigen Johannes-Diakonie, die 1940 und 1944/45 Opfer der NS-"Euthanasie" geworden sind. Maria Zeitler war das einzige Opfer, das auch in Mosbach geboren wurde. Einen Tag nach ihrem 29. Geburtstag wurde sie nach Grafeneck transportiert und dort ermordet. Der Pfad beginnt auf dem Maria-Zeitler-Platz. An sieben weiteren Stationen auf dem Gelände der Johannes-Diakonie wird über Zwangssterilisationen und Todestransporte aus der Anstalt Mosbach/Schwarzacher Hof informiert. Es werden einzelne Opfer, ...

Die KZ-Gedenkstätte Neckarelz liegt auf dem Gelände der Clemens-Brentano-Grundschule . Die Schule diente 1944/45 als Konzentrationslager und bildete das Zentrum der sechs "Neckarlager", allesamt Außenlager von Natzweiler . Sie gehörten zum Rüstungsprojekt "Goldfisch" – der Verlagerung eines Flugmotorenwerks von Daimler-Benz in die "bombensichere" Gipsgrube Obrigheim. Die über 5000 KZ-Häftlinge mussten die unterirdischen Stollen ausbauen und Unterkünfte für (Zwangs-) Arbeiter errichten. Diese Geschichte wird in vier auf ungewöhnliche Weise gestalteten Themenräumen erzählt. Objekte, Bilder und Karten rücken die Ereignisse nah, Schubladen-Texte vertiefen die Information. Bei Obrigheim hat der Trägerverein der Gedenkstätte den Geschichtslehrpfad "Goldfisch" angelegt.

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ/lpb) Gedenkstätten sind Teil unserer politischen Kultur. Die Erinnerung ist Fundament unserer Demokratie . Auch das macht authentische historische Orte bedeutsam. Wie vielfältig die Gedenkstättenlandschaft in Baden-Württemberg ist, zeigt die neuaufgelegte Broschüre "Gedenkstätten in Baden-Württemberg" . Die Landeszentrale für politische Bildung gibt sie in Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Gedenkstätteninitiativen heraus. Auf 140 Seiten stellt das Büchlein rund 100 Gedenk- und Lernorte sowie Museen in Text und Bild vor. Fünf davon liegen im Neckar-Odenwald-Kreis:

Das Mahnmal zur Erinnerung an die nach Gurs deportierten badischen Jüdinnen und Juden in Neckarzimmern besteht aus einer Bodenskulptur in Form eines Davidsterns. Es bietet Platz für Erinnerungssteine aus den 137 badischen Deportationsorten für die am 22. und 23. Oktober 1940 nach Gurs deportierten Jüdinnen und Juden. Die Steine werden von Jugendlichen aus den Deportationsorten im Rahmen des "Ökumenischen Jugendprojektes Mahnmal" der Erzdiözese Freiburg und der Evangelischen Landeskirche in Baden geschaffen. Die in Neckarzimmern aufgestellten Steine erhalten je ein Gegenstück, das in der Heimatgemeinde der Jugendlichen aufgestellt wird. Eine Informationstafel erläutert den Hintergrund der Deportation und die Zielsetzung des Jugendprojekts.

Die Gedenkstätte für alle Opfer des Nationalsozialismus in Buchen wird in der Broschüre ebenfalls vorgestellt. 1864 wurde die "schönste Synagoge im Amtsbezirk" in der Vorstadtstraße eingeweiht. Sie umfasste außer dem Betsaal eine Mikwe und die Lehrerwohnung. Nach dem Verkauf erfolgte 1939 ein Teilabbruch und Umbau zu einer Autowerkstatt, nach dem Krieg wurde über dem erhalten gebliebenen Untergeschoss ein neues Gebäude errichtet, das zuletzt als Einkaufsmarkt diente. Nach einem Gemeinderatsbeschluss blieben bei dessen Abbruch im Jahr 2002 die Kellerräume der ehemaligen Synagoge als Gedenkstätte erhalten. 2018 wurde die Gedenkstätte um die Opfer der nationalsozialistischen "Euthanasie"-Morde erweitert und in "Gedenkstätte für alle Opfer des Nationalsozialismus" umbenannt.

Die ehemalige Synagoge Sennfeld wurde 1835/36 im Ortskern des heutigen Adelsheimer Stadtteils errichtet und ist äußerlich fast unverändert erhalten. Sie diente der jüdischen Gemeinde über 100 Jahre – bis zur Reichspogromnacht 1938 – als Lern-, Gebets- und Versammlungsort. Nach 1940 wurde das Gebäude als Kinosaal, Probenlokal für Turngruppen und Chöre, Flüchtlingsunterkunft sowie als katholische Kirche genutzt. Heute ist die ehemalige Synagoge eine Gedenkstätte für die jüdischen Gemeinden Sennfeld, Adelsheim und Korb und beherbergt das Heimatmuseum. Eine Besonderheit sind die zwei gut erhaltenen Mikwen von 1839 und 1868/69, die bei Renovierungsarbeiten in den 1990er-Jahren entdeckt wurden. Im Gedenkraum wird mit Objekten und Dokumenten, u. a. aus der 2009 geborgenen Genisa, an die ehemaligen jüdischen Bürger erinnert. Für den jüdischen Friedhof, der von den Gemeinden Sennfeld, Adelsheim und Korb von 1884 bis 1939 belegt wurde, liegt eine Dokumentation als Lose-Blatt-Sammlung vor.

Die Broschüre "Gedenkstätten in Baden-Württemberg" wurde für die nun vorliegende 6. Auflage vollständig überarbeitet, aktualisiert und erweitert. Neue Gedenkstätten sind hinzugekommen, bestehende haben sich etabliert und ihren Wirkungskreis erweitert. Mit praktischen Hinweisen lädt die Broschüre zur aktiven Spurensuche vor Ort ein. Sie gibt Anregungen für Exkursionen, nennt Kontakte, Adressen und Öffnungszeiten. Auch informiert sie über die Bildungsangebote der verschiedenen Einrichtungen und enthält Hinweise auf didaktische Materialien und Literatur. Als außerschulische Lernorte haben die Gedenkstätten eine wichtige Funktion, so ist der neue Gedenkstättenguide auch eine wertvolle Arbeitshilfe für Lehrkräfte.

Info: Die Publikation kann kostenlos unter www.lpb-bw.de/shop bestellt werden und steht unter www.tinyurl.com/gedenstaettenguide zum Download bereit.