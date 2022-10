Neckar-Odenwald-Kreis. (ahn) "Die Motivation soll sein, dass die Müllvermeidung intensiviert, der Restmüll reduziert und der Bioabfall erhöht wird", brachte es Dr. Mathias Ginter, Vorstand der KWiN, bei der Kreistagssitzung am Mittwoch in Sennfeld auf den Punkt. Um dies zu erreichen, hat man ein Eckpunktepapier zum Abfallwirtschaftskonzept 2023 erstellt, das Ginter dem Gremium vorstellte. Hauptmerkmal des Papiers ist, dass die Restmülltonne statt wie bisher alle 14 Tage nur noch alle drei Wochen abgeholt werden soll. Mit dieser Verminderung der Dienstleistung kann man auf eine allgemeine Erhöhung der Gebühren verzichten. Außerdem erhofft man sich davon eine Einsparung von 1,2 Millionen Euro pro Jahr.

"Sowohl ökologische als auch ökonomische Gründe" hätten bei der Erstellung des Eckpunktepapiers eine Rolle gespielt, erklärte der KWiN-Vorstand. Zu Ersteren zählten Dinge wie Müllvermeidung, Ausbau der Bioabfallverwertung und Logistikoptimierung. Als wirtschaftliche Gründe führte Ginter die gestiegenen Energie- und Treibstoffkosten, die allgemeine Inflationsentwicklung sowie die von der Bundesregierung angedachte CO2-Bepreisung bei thermischen Entsorgungsanlagen an.

Vor dem Hintergrund, dass die KWiN seit ihrer Gründung 2018 rote Zahlen schreibt und gesetzlich verpflichtet ist, Kostenüberdeckungen auszugleichen, musste nun eine Lösung her – eine sowohl ökonomisch als auch ökologisch sinnvolle. Und das, ohne die allgemeinen Gebühren zu erhöhen. Also hat man ein Eckpunktepapier zusammengestellt, das die Leitplanken für die Zukunft markieren soll.

> Restmüll: Vor allem mit der flächendeckenden Einführung der Bioenergietonne (BET) im Jahr 2020 war die Erwartung verbunden, unter anderem die Restmüllmenge zu verkleinern. Die Zahlen über deren Entwicklung zeigen jedoch, dass diese Erwartung kaum in Erfüllung gegangen ist. Während nur eine geringfügige Reduzierung des Restmülls zu verzeichnen ist, ist die Gesamttonnenzahl von Restmüll und Bioabfällen um 15 Prozent gestiegen.

"Die Restmüllmenge ist zu hoch, sie korreliert mit dem Restmüllbehältervolumen", sagte Ginter. "Jedes Behältervolumen füllt sich eben mit Müll." Wobei in der Restmülltonne auch Abfälle landen, die da eigentlich gar nicht hineingehören. "Die Verlagerung von Küchenabfällen in die BET ist nicht in dem erhofften Maße erfolgt." Wie eine deutschlandweite Studie zeige, landeten im bundesweiten Schnitt noch rund 40 Prozent Biogut in der Restmülltonne. Die Lösung: "Das Restmüllbehältervolumen reduzieren", so der KWiN-Vorstand.

Ein möglicher Ansatz sei, die Leerungsvorgänge zu bepreisen, wie etwa im Rhein-Neckar-Kreis. Der Nachteil dabei: "Die Lkw müssen dennoch alle zwei Wochen fahren." Mit ...