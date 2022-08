Von Heiko Schattauer

Mosbach. Nach dem Auftakt im Wald – oder zumindest mit einem Experten in Sachen Waldwirtschaft – geht’s nun zur nächsten Baustelle in Sachen Nachhaltigkeit. Im RNZ-Gespräch mit Prof. Dr.-Ing. Markus Koschlik aus dem Studiengang Bauingenieurwesen an der DHBW Mosbach wird klar, dass Altes zu modernisieren meist sinnvoller ist, als Neues zu bauen.