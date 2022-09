> Am Feuerwehrgerätehaus in Hirschlanden startet am Sonntag um 11 Uhr der "Tag der Feuerwehr" mit einem Gottesdienst im Festzelt. Mit Wasserspielen und einer Fahrzeugschau wird ...

> Laurentiusmarkt Mudau: Mit einer gelungenen Mischung aus Tradition und Brauchtum, vielfältigen kulinarischen Angeboten und Einkaufsmöglichkeiten sowie – vor allem abends – Partystimmung lädt der BdS Mudau am Samstag und Sonntag zum Laurentiusmarkt ein. Eröffnet wird das Marktgeschehen traditionell mit dem Läuten des Lumpenglöckle am Samstag um 11 Uhr im Hof der Landbäckerei Schlär. Am Sonntag beginnt der Markt um 10 Uhr und endet in den Abendstunden.

> Wikingerfest Osterburken: Die Zeit der Wikinger mit ihren alltäglichen Verrichtungen, Handwerk, Ernährung, Kampf und Spiel wird am Wochenende wieder lebendig. Dazu trifft sich die deutsche Wikingerszene im Histotainment-Park "Adventon", um Leben und Alltag des Frühmittelalters nachzuempfinden und für Besucher anschaulich darzustellen. Zahlreiche Handwerker und Händler bieten am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr ihre Waren auf dem Markt entlang der Hauptstraße feil.

> Am Feuerwehrgerätehaus in Hirschlanden startet am Sonntag um 11 Uhr der "Tag der Feuerwehr" mit einem Gottesdienst im Festzelt. Mit Wasserspielen und einer Fahrzeugschau wird ein abwechslungsreiches Programm geboten.

> In Walldürn im Museum "Zeit(T)räume" spielt am Samstag ab 20 Uhr die Band "Colours". Zu hören bekommt das Publikum im stimmungsvoll beleuchteten Museumshof Klassiker und aktuelle Songs, aber auch unbekanntere "Perlen". Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Museumsscheune statt.

> Im Mehrgenerationenhaus in Buchen findet am Samstag von 14 bis 17 Uhr ein Flohmarkt mit Kindersachen und Flohmarkt-Schätzen für jedermann statt.

> In Höpfingen veranstaltet der Musiker- und Künstlerstammtisch am Samstag von 13 bis 17 Uhr einen Flohmarkt für alles rund um Musik und Kunst im Foyer der Sporthalle.

In Limbach im Saal "Maria Frieden" gibt es letztmalig sehr gut erhaltene Bücher aus verschiedenen Genres beim Bücherflohmarkt der Chorgruppe "Feelings" am Samstag von 10 bis 17 Uhr.

> Königshöfer Messe: Das größte tauberfränkische Volksfest startet am Freitag mit einer einzigartigen Mischung aus traditionellen Fahrspaßklassikern und neuen Highlights, einem umfangreichen Angebot an Markthändlern, der Gewerbeausstellung auf dem Freigelände sowie der Agima-Messeshow in den Ausstellungshallen. Bis 25. September lockt das Treiben auf dem Messegelände ab 11 Uhr mit einem bunten Programm. Wichtig: Montag und Mittwoch sind messefreie Tage.

> Stadtfest Würzburg: Für ein Wochenende verwandelt sich die Innenstadt in eine Partymeile mit Open-Air-Konzerten, einem bunten Tagesprogramm, Info-, Aktions- und Verkaufsständen, Mitmachaktionen, Kinderflohmarkt und einem breitgefächerten Essens- und Getränkeangebot. Gefeiert wird am Freitag ab 15 Uhr. Am Samstag ab 10 Uhr können sich auch Kinder auf spannenden Attraktionen und Aktionen zum Mitmachen und Ausprobieren freuen.