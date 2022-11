Mosbach. (pm) In den Nächten von Montag bis Freitag, 21. bis 25. November, kommt es zu Zugausfällen und Veränderungen beim Stadtbahnverkehr der Linien S 41 und S 42. Grund sind routinemäßige Inspektionen der Oberleitung auf dem Streckenabschnitt zwischen Bad Friedrichshall und Neckarsulm – jeweils zwischen 22.30 und 4.40 Uhr.

Wie die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) mitteilt, beginnt die S 41 (regulär zwischen Heilbronn Hbf ab 22.18 Uhr bis Mosbach 23.17 Uhr) nun am Hauptbahnhof in Bad Friedrichshall um 22.48 Uhr. Ein Ersatzzug bedient die Halte zwischen Heilbronn und Bad Friedrichshall Hbf. In der Gegenrichtung (Mosbach Abfahrt 22.50 Uhr bis Heilbronn Hbf 23.46 Uhr) verkehrt die Stadtbahn ab Bad Friedrichshall acht Minuten später. Der Zug, der in Mosbach um 0.20 Uhr abfährt, verspätet sich ab Bad Friedrichshall Hbf um fünf Minuten.

Die Linie S 42 (Neckarsulm Bf 22.44 Uhr – Sinsheim Hbf 23.24 Uhr) entfällt komplett. Ein Ersatzzug wurde eingerichtet. Er verkehrt zwischen Heilbronn Hbf/Willy-Brandt-Platz (22.32 Uhr) und Sinsheim Hbf (23.32 Uhr).