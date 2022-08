Von Peter Lahr

Mosbach. "Das ist mein letzter Kräutermarkt", bedauerte Rudolf Maaß am Samstag beim Mosbacher Markterlebnis. Der treue Marktbeschicker aus Edingen-Neckarhausen will aber nicht in den Ruhestand gehen, sondern nur sagen, dass im Jahreslauf die Zeit für Kräuter nun eigentlich eher dem Ende entgegengeht. Nichtsdestotrotz war der Mosbacher Kräutermarkt nicht nur