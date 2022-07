Mosbach. (stm) Im Bereich der Mosbacher Innenstadt gibt es mehrere öffentliche Toiletten sowie eine Vielzahl an "netten Toiletten", also Gastronomiebetriebe und Einrichtungen, die eine kostenlose Nutzung ihrer WC-Räume anbieten. Zu den öffentlichen, von der Stadt betriebenen WCs gehört auch das am Bahnhof Mosbach (Käfertörle, Zugang auf Höhe Odenwaldstraße/B27), das bereits seit Februar außer Betrieb ist.

Immer wieder erreichen die Stadtverwaltung Beschwerden wegen der geschlossenen Toilette. Der Stadt seien allerdings derzeit die Hände gebunden, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Denn die Sanierungsarbeiten in und an der von der Stadt betriebenen WC-Anlage seien "so weit wie möglich erledigt". Um für den Betrieb die Voraussetzungen zu schaffen, sei man bereits seit Februar im ständigen Austausch mit der Deutschen Bahn. Denn an deren Leitungen im darunterliegenden Geschoss müsse die städtische WC-Anlage angeschlossen werden.

Die Leitungen seien allerdings komplett mit Urinstein zugesetzt bzw. extrem verstopft, sodass vonseiten der DB zunächst eine umfängliche Sanierung der abführenden Leitungen erfolgen müsse. Sprich: Die Bahn ist am Zug – und hier ist anscheinend Geduld gefragt.