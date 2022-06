Von Noemi Girgla

Mosbach. Der Krieg in der Ukraine dauert an, die Taliban sind in Afghanistan wieder an der Macht, die Situation in Syrien ist auch nach elf Jahren immer noch prekär. In Anbetracht dieser Umstände ist es nicht verwunderlich, dass der Zustrom an Geflüchteten in sichere Länder nicht abreißt. Auch in Mosbach sind zahlreiche Menschen angekommen, die ihr