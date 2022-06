Mosbach. (zg) Seit mehr als 40 Jahren bestehende Partnerschaft zwischen der Diözese in Uganda und dem Missionswerk St. Cäcilia Mosbach. Um diese noch weiter zu vertiefen, besuchte der Bischof der Diözese Masaka (Uganda) die Kirchengemeinde St. Cäcilia in Mosbach. Die Diözese Masaka ist Eigentümerin der Internatsschule in Buyamba.

Die Idee zum Bau der Schule entstand 1981 bei dem