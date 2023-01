Mosbach. (schat) Weihnachten ist gefeiert, Silvester inzwischen auch. Doch auch im neuen Jahr kann man die RNZ-Weihnachtsaktion, mit der auch im Jahresverlauf bedürftigen Menschen aus der Region geholfen wird, noch unterstützen. Bis 9. Januar läuft die Weihnachtsaktion 2022 offiziell, dann wird gemeinschaftlich Bilanz gezogen.

Damit diese Bilanz möglichst gut ausfällt, haben auch die 45 Mitglieder des Rotary-Clubs Neckar-Odenwald-Kreis wieder ihren Beitrag geleistet. Und der fiel, wie schon in den Jahren zuvor, überaus großzügig aus. 2300 Euro wanderten dieser Tage auf das Spendenkonto der RNZ-Weihnachtsaktion für den Kreis – "eine großartige Unterstützung, die natürlich auch nach Weihnachten noch ungemein guttut", freute sich Heiko Schattauer, Leiter der RNZ-Redaktion Mosbach.

"Die Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk und der Caritas garantiert, dass die Spenden zu 100 Prozent dort ankommen, wo sie benötigt werden", beschreibt RC-Präsident Klemens Käsmann: "Weil Menschen in Not eher diese Organisationen um Hilfe und Unterstützung bitten, haben wir uns entschlossen, die RNZ-Weihnachtsaktion auch diesmal wieder zu unterstützen." Getan hat man dies – wie schon zum Jahresende 2021 – mit einem Beitrag in Höhe von zwei Prozent des gesamten Spendenaufkommens des Vorjahres, also stattlichen 2300 Euro.

"Damit können wir dazu beitragen, die Not durch unverschuldete Schicksalsschläge in unserer Region zu lindern", meint Klemens Käsmann. "Wir wollen damit aber nicht nur einen Beitrag zur Hilfe in unserer direkten Umgebung leisten. Wir hoffen auch, damit andere motivieren zu können, sich an dieser Aktion zu beteiligen", hofft der Präsident des Rotary-Clubs Neckar-Odenwald-Kreis auf Nachahmer. Gelegenheit besteht noch bis kommenden Montag (9. Januar), solange sind Spenden für die RNZ-Weihnachtsaktion 2022 noch auf folgendes Konto möglich:

Spendenkonto: Iban: DE 58.6745.0048.0004 3723 97.