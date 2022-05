Polizei vergab "Kaffee statt Knöllchen" an Biker

Mosbach. (pol/mare) Die Polizei hat in Mosbach Motorradfahrer ins Visier genommen. Es gab aber keine Knöllchen bei der großen Kontrollaktion. Sondern Kaffee und Gebäck.

"Am Freitag hatten Motorradfahrer in Mosbach Glück", schreibt die Polizei dazu. Auf der Hauptverkehrsachse in der Odenwaldstraße wurden alle Biker aus dem Verkehr gezogen. Doch es gab kein Knöllchen. Sondern ein nettes Gespräch, Kaffee und Gebäck.

Die Polizei informierte über Änderungen im Bußgeldkatalog oder zeigte den Bikern, wie die Tempo-Messung funktioniert. Dabei konnten die Motorrad-Fahrer auch selbst die "Laserpistole" ausprobieren.

Aber ganz auf Kontrolle wollten die Beamten dann doch nicht verzichten. Natürlich wurden die Maschinen auch auf Umbauten und ihren Zustand überprüft. Bei kleinen Verstößen gab's mündliche Verwarnungen. Ein Jugendlicher, dessen Bike an der Antriebskette, den Bremsbelägen und der Gabeldichtung verschließen war, wurde kurzerhand in eine Werkstatt verwiesen.

Ein Biker hatte dann aber doch kein Glück: Seine Maschine hatte eine amerikanische Abgasanlage eingebaut, die hier verboten. Er wird nun eine Anzeige erhalten.

Den Kaffee und das Gebäck stellt übrigens der Förderverein Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis.