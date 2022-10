Mosbach. (RNZ/zg) In seinem Live-Programm "Magie ganz nah – mit Stil, Charme und Methode" bringt Nicolai Friedrich erstmals die Höhepunkte aus seiner Close-Up-Show "Magie ganz nah" auf die größeren Bühnen. Am Donnerstag, 3. November, gastiert er um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) in der Alten Mälzerei in Mosbach.

Nicolai Friedrich repräsentiert eine neue Generation von Magiern, die ihr Publikum mit frischen Ideen ins Staunen versetzen. Große Showeffekte braucht er dafür nicht. Der charmante Hesse verlässt sich lieber auf seine Mischung aus Zauberkunst, Psychologie und Intuition. Mit logischem Verstand ist nicht zu erklären, wie er Gedanken liest, Zahlen und Gegenstände errät, einen Tisch schweben lässt, die Reaktionen seiner Zuschauer voraussieht und seine magischen Fähigkeiten auf andere überträgt. Wenn er gelassen erklärt, dass das Unmögliche nur deshalb unmöglich ist, weil wir es nicht für möglich halten, ist man dennoch geneigt, an echte Magie zu glauben ...

Die Tournee wird gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.

