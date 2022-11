Mosbach. (RNZ) Es tut sich wieder was auf dem Gelände des ehemaligen Autohauses Röll in Mosbach. Anfang dieser Woche haben die Anwohner ein Schreiben von Schoofs Immobilien erhalten: Nächste Woche soll es mit den Bodensanierungsarbeiten losgehen.

"Die von uns beauftragte Firma Wilhelm Knepper wird in Kürze mit den Bodensanierungsarbeiten auf dem Baufeld beginnen", schreibt Schoofs in dem Brief, der der RNZ vorliegt. Diese Sanierungsarbeiten sehen auf der Fläche der ehemaligen Werkstatt des Autohauses Spitzer den fachmännischen Bodenaustausch der bestehenden Untergrundbelastungen vor. "Der Schadensbereich hat eine Größe von 10 mal 10 Meter und es wird der Boden bis zu einer Tiefe von sieben Meter ausgehoben."

Aufgrund des Vorhandenseins von leichtflüchtigen aromatischen Kohlenwasserstoffen und Trimethylbenzol im Schadensbereich "ist bei den Aushubarbeiten mit einer Ausgasung und entsprechender geruchlicher Beeinträchtigung zu rechnen", schreibt Schoofs an die Anwohner. Daher werden die Mitarbeiter im direkten Schadensbreich der Grube entsprechende Schutzkleidung tragen.

Ort des Geschehens

Zusätzlich wird die Luft in der Aushubgrube abgesaugt und zur Abreinigung über Aktivkohlefilter geleitet. Begleitend werden im Umfeld der Sanierungsgrube Luftmessungen vorgenommen. "Die Sanierungsarbeiten werden die gesamte Zeit von einem Geologen begleitet", versichert der Projektierer.