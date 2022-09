Mosbach. (stm) Bürgermeister Michael Keilbach wird bei der im Dezember anstehenden Wahl zum Beigeordneten der Großen Kreisstadt Mosbach nicht erneut antreten. Wie er am Mittwochabend mitteilte, will sich Keilbach einer neuen Herausforderung im privatwirtschaftlichen Bereich stellen.

"Oberbürgermeister Julian Stipp respektiert die Entscheidung seines Amtskollegen, neue Wege einzuschlagen, dankt ihm für seinen langjährigen Dienst zum Wohle der Stadt Mosbach und wünscht ihm für die Zukunft das Allerbeste", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt: "In den vergangenen 16 Jahren hat Keilbach an zentraler Stelle Verantwortung für die Stadt übernommen; insbesondere seine Bürgernähe haben ihn ausgezeichnet."

Michael Keilbach ist Leiter des Geschäftskreises II und ständiger und allgemeiner Vertreter des Oberbürgermeisters. Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere der Feuerwehr- und Katastrophenschutz, Rechts- und Ordnungsbereich sowie der Bereich Migration und Integration.

Herausragende Projekte waren in den vergangenen Jahren unter anderem die Federführung bei der Umstellung der städtischen Haushaltsführung von der Kameralistik auf die Doppik, die Umwandlung des Eigenbetriebs Alte Mälzerei in eine GmbH & Co. KG, die Bewältigung der Flüchtlingskrise sowie die Organisation der Zensus-Befragungen.

Im kulturellen Bereich bleiben besonders Themen wie zum Beispiel die neue Mediathek, das Fan-Dorf, der Internationale Chorwettbewerb, die Kultur- und Sportschau und vieles mehr in Erinnerung.