Mosbach. (zg) Einmal im Jahr vergibt der pädagogische Austauschdienst (PAD) den "Deutschen eTwinning-Preis" an herausragende Projekte, die die Zusammenarbeit zwischen Schulen in Europa stärken. Dieses Mal ganz vorne mit dabei ist die Augusta-Bender-Schule Mosbach. Sie wurde für ihr Projekt "RobotsGoGreen!" mit dem dritten Platz ausgezeichnet. Die Auszeichnung erhielt die Schule im Rahmen der Tagung "Best of Erasmus: Wie Schulen vom EU-Programm Erasmus+ profitieren" von der Bildungsministerin des Landes Rheinland-Pfalz und Bundesratsbeauftragten im EU-Bildungsministerrat, Dr. Stefanie Hubig.

Insgesamt wurden 36 Auszeichnungen in vier Kategorien vergeben. "So vielfältig die Themen waren und so unterschiedlich die Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher und Ausbildungspersonal dabei herangegangen sind: Sie alle verbindet, dass sie für Europa einstehen, andere zum Mitmachen motivieren und ihnen Ideen zu Themen wie Inklusion, digitale Bildung, demokratische Teilhabe, Nachhaltigkeit und Mehrsprachigkeit vermitteln", würdigte Hubig die Preisträger.

Mit "RobotsGoGreen!" kombinierte die Augusta-Bender-Schule digitale Bildung mit dem Thema Nachhaltigkeit. Konkret konnten die Mosbacher Schülerinnen und Schüler unter der Leitung von Oberstudienrätin Ursula Smidt gemeinsam mit ihren Partnerschulen aus Spanien und Frankreich das Programmieren von Robotern erlernen, die in einem selbst konstruierten Gewächshaus das Pflanzenwachstum überwachen. Diese Roboter verfügten z. B. über Sensoren zur Messung der Luftfeuchtigkeit, des Kohlenstoffdioxid-Gehalts und der Temperatur im Gewächshaus.

Auch Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper zeigte sich beeindruckt und übermittelte der Augusta-Bender-Schule Mosbach in einem Schreiben ihre Glückwünsche: "Es ist mir eine außerordentliche Freude, den ...