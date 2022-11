Mosbach. (RNZ) Am ersten Novemberwochenende lockt der romantische Mittelaltermarkt in die Mosbacher Altstadt. Dabei wird die Innenstadt zum Treffpunkt für Liebhaber von feinem Kunsthandwerk. Der Mittelaltermarkt auf dem Markt- und Kirchplatz öffnet den Blick in eine längst vergangene Zeit. Mittelalterhandarbeiten, Holzwerkstatt für Schwerter und Schilder, mittelalterliche Schmiede und ritterliche Kettenhemdmacher zeigen das überlieferte mühsame Handwerk. Musik, Tanz, Gaukelei und viele Mitmachaktionen für Kinder laden zum Staunen, zum Verweilen und zum Verzehr deftiger Speisen, von Met und Gewürzwein in der historischen Taverne. Auf dem Marktplatz dreht sich knarrend das Holzriesenrad mit vielen Gondeln und sorgt für Vergnügen.

Neben den mittelalterlich gewandeten Händlern und Handwerkern mischen sich die Musikgruppe Wormez und der Zauberer Marbun der Folterknecht unters Volk. Die Gruppe Firestone, Feuerjongleur "Zack der Beutelschneider" und die Tribal-Tanzgruppe Bedauijat al Farha beeindrucken mit ihren Vorführungen.

Mit Beginn der Dunkelheit setzt die Beleuchtung mit Feuerschalen besondere Akzente. Als Ruhepol inmitten des Markttrubels lädt "Poesie und Licht" mit Lichtern, Musik und stimmungsvollen Texten am Samstag von 16 bis 21 Uhr in die Stiftskirche ein. Neben den Handwerksständen haben die Mosbacher Fachgeschäfte am Samstag bis 22 Uhr geöffnet. Eine Stadtführung "Mosbach im Mittelalter" durch die Altstadtgassen beginnt am Samstag um 13 Uhr bei der Tourist-Info am Marktplatz.

Info: Mosbach, Samstag, 5. November, 11 bis 21 Uhr, Sonntag, 6. November, 11 bis 18 Uhr, Innenstadt.