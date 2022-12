Von Ursula Brinkmann

Balsbach. Tierwohl, insbesondere die Schlachtung der Tiere, hat in Baden-Württemberg zuletzt eher negative Schlagzeilen geliefert. In Balsbach wurde nun ein Projekt aus der Taufe gehoben, das dem entgegenwirken will: die "kLasSE Fleisch GbR" will mehr Tierwohl bei der Schlachtung erreichen, indem die Rinder in ihrer vertrauten Umgebung getötet werden,