Deren 70 waren es am Anfang, an jenem 15. Juni 1845, der das Gründungsdatum des MGV markiert. Im Jahr darauf zählte der Liederkranz schon 100 Sänger, und sein Wachstum war offenbar kaum zu bremsen. 1895 war er Teil eines 600-köpfigen Riesenchors, der sich aus sangesfreudigen Männern aus der ganzen Umgebung geformt hatte. Aber die Chorgeschichte kennt auch Einbrüche, verursacht durch Revolution und Weltkriege und den Lauf der Zeit. Ende der 1960er-/Anfang der 1970er-Jahre stürzte die Zahl der ...

Finde den passenden Chor in deiner Nähe!

Chorverband Kurpfalz Heidelberg: Finde den passenden Chor in deiner Nähe!

MGV Lyra zieht in den "Franke Doktor"

Schriesheim: MGV Lyra zieht in den "Franke Doktor"

Andreas Held verstand sich in seiner unterhaltsamen, mit amüsanten Farbtupfern versehenen Rede vorzüglich darauf, den Gästen Vergangenheit und Gegenwart des MGV nahezubringen, den Wandel im Repertoire und in den Moden, seine Bedeutung für das kulturelle und gesellige Leben der Stadt – und dem Ganzen am Ende noch eine in "Zehn goldene Chorregeln" gepackte humorige Werbung um neue Sänger anzuhängen.

Andreas Held (r.) nimmt von Bürgermeister Peter Reichert eine Ehrenurkunde in Empfang. Zwei weitere Urkunden gab es von den Chorverbänden. Foto: Biener-Drews

Und so verteilten sich am Sonntag die derzeit gut zwei Dutzend dem Liederkranz treu verbundenen Bässe und Tenöre auf der Bühne des evangelischen Gemeindehauses und gaben, geleitet von Fabio Freund und am Klavier begleitet von Melinda Mauthe, dem Festpublikum im Saal ansprechende Proben ihres Könnens. Darunter Bürgermeister Peter Reichert, Alt-Bürgermeister Horst Schlesinger und der Vizevorsitzende des Chorverbands Kurpfalz Heidelberg Manfred Menges mit ihren Gattinnen, die Chorfreunde Christel und Thomas Gebensleben von der "Geesthachter Liedertafel" und viele um den Verein verdiente oder mit ihm befreundete Persönlichkeiten.

Denn auch der Eberbacher Liederkranz, der sich heute wie damals als wichtiger Kulturträger der Stadt feiern lassen darf, ist ein Kind jener Zeit – und deshalb mit seinen 175 (plus 2) Jahren ein ausgesprochen stolzer Jubilar. Dass nicht schon eher gefeiert wurde, ist natürlich der Pandemie geschuldet und hat den MGV, der wie so ziemlich alle traditionellen Männerchöre Nachwuchsprobleme hat, zusätzlich Stimmen gekostet, wie Vorsitzender Andreas Held in seiner Ansprache bedauerte.

Eberbach. Wie Männerchöre anno 1845 geklungen haben mögen? In dieser Hochzeit der Gesangvereine vor 175 Jahren, als sich überall im Lande sangesfreudige junge Männer zur Pflege deutschen Liedguts zusammentaten? Es ist ein Ton, den der MGV Liederkranz , romantisch beseelt, gleich zu Beginn dieses Jubiläumsempfangs anschlug: in "Untreue" und "In der Ferne", zwei Liedern von Friedrich Silcher.

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Wie Männerchöre anno 1845 geklungen haben mögen? In dieser Hochzeit der Gesangvereine vor 175 Jahren, als sich überall im Lande sangesfreudige junge Männer zur Pflege deutschen Liedguts zusammentaten? Es ist ein Ton, den der MGV Liederkranz, romantisch beseelt, gleich zu Beginn dieses Jubiläumsempfangs anschlug: in "Untreue" und "In der Ferne", zwei Liedern von Friedrich Silcher.

Denn auch der Eberbacher Liederkranz, der sich heute wie damals als wichtiger Kulturträger der Stadt feiern lassen darf, ist ein Kind jener Zeit – und deshalb mit seinen 175 (plus 2) Jahren ein ausgesprochen stolzer Jubilar. Dass nicht schon eher gefeiert wurde, ist natürlich der Pandemie geschuldet und hat den MGV, der wie so ziemlich alle traditionellen Männerchöre Nachwuchsprobleme hat, zusätzlich Stimmen gekostet, wie Vorsitzender Andreas Held in seiner Ansprache bedauerte.

Und so verteilten sich am Sonntag die derzeit gut zwei Dutzend dem Liederkranz treu verbundenen Bässe und Tenöre auf der Bühne des evangelischen Gemeindehauses und gaben, geleitet von Fabio Freund und am Klavier begleitet von Melinda Mauthe, dem Festpublikum im Saal ansprechende Proben ihres Könnens. Darunter Bürgermeister Peter Reichert, Alt-Bürgermeister Horst Schlesinger und der Vizevorsitzende des Chorverbands Kurpfalz Heidelberg Manfred Menges mit ihren Gattinnen, die Chorfreunde Christel und Thomas Gebensleben von der "Geesthachter Liedertafel" und viele um den Verein verdiente oder mit ihm befreundete Persönlichkeiten.

Andreas Held (r.) nimmt von Bürgermeister Peter Reichert eine Ehrenurkunde in Empfang. Zwei weitere Urkunden gab es von den Chorverbänden. Foto: Biener-Drews

Andreas Held verstand sich in seiner unterhaltsamen, mit amüsanten Farbtupfern versehenen Rede vorzüglich darauf, den Gästen Vergangenheit und Gegenwart des MGV nahezubringen, den Wandel im Repertoire und in den Moden, seine Bedeutung für das kulturelle und gesellige Leben der Stadt – und dem Ganzen am Ende noch eine in "Zehn goldene Chorregeln" gepackte humorige Werbung um neue Sänger anzuhängen.

Deren 70 waren es am Anfang, an jenem 15. Juni 1845, der das Gründungsdatum des MGV markiert. Im Jahr darauf zählte der Liederkranz schon 100 Sänger, und sein Wachstum war offenbar kaum zu bremsen. 1895 war er Teil eines 600-köpfigen Riesenchors, der sich aus sangesfreudigen Männern aus der ganzen Umgebung geformt hatte. Aber die Chorgeschichte kennt auch Einbrüche, verursacht durch Revolution und Weltkriege und den Lauf der Zeit. Ende der 1960er-/Anfang der 1970er-Jahre stürzte die Zahl der Liederkranz-Sänger einmal auf unter 20 ab und Konzerte waren nur noch in Chorgemeinschaften mit der Concordia Neckarwimmersbach oder dem MGV Igelsbach möglich.

Laut Andreas Held waren es engagierte Vorstände und Chorleiter, die es mit neuen Ideen und neuem Schwung immer wieder schafften, den Liederkranz für Sänger attraktiv zu machen und ihm neues Leben einzuhauchen. Männer wie Conrad Knecht Junior, Heinrich Heuß, Conrad Spohr, Ludwig Kraft, Wilhelm Bauer und Eckart Sprenger. Dirigenten wie Julius Sigmund, Emil Hettmansperger, Helmut Endlich und – als einzige Frau – Karin Conrath. Unter Endlich wuchs das Ensemble binnen drei Jahren von 20 auf 100 Mitglieder, seine Tochter Karin Conrath sollte die Erfolgsstory der Motto-Konzerte wie "Klabautermann und Seemannsgarn" in Gang setzen. Sie wurde für 27 erfolgreiche Jahre, die längsten überhaupt als Chorleitung des MGV, bei dieser Gelegenheit auch persönlich geehrt.

Ehrenzeichen durfte natürlich auch der Jubilar selbst in Empfang nehmen. Bürgermeister Peter Reichert sprach dem Liederkranz, diesem "Kulturträger Eberbachs", Dank und Anerkennung dafür aus, dass hier das Singen zur eigenen und zur Freude der Mitmenschen gepflegt werde. Und dass er in "Zeiten der Vereinzelung" Kameradschaft, Freundschaft und geselliges Miteinander unverbrüchlich hoch halte. Dafür bekam Andreas Held eine Jubiläumsurkunde überreicht – und die guten Wünsche mit auf den weiteren Weg, die Nachwuchswerbung möge gelingen.

Als Vorbild vieler Vereine im Chorverband Heidelberg rühmte dessen zweiter Vorsitzender Manfred Menges den Jubiläumschor, "vom Gründungsjahr her ist er einer unserer ältesten Vereine". Klugheit und Weitsichtigkeit seiner Vorstandschaft hätten ihn über die Jahre beispielhaft agil und innovativ erhalten. Mit einem "Weiter so!" wurde Vorstandsmitglied Held mit Ehrenurkunden des Badischen und des Deutschen Chorverbands beglückt.

Auszeichnungen in Silber und Gold gab es zuletzt auch für folgende hier anwesende aktive Mitglieder für ihre langjährige Vereinstreue: Robert Völker und Karl-Friedrich Schwab (15 Jahre), Wilfried Bloos (25 Jahre), Guiseppe Nardella, Hans-Peter Hettmansperger und Eckart Sprenger (je 40 Jahre). Und für die passiven Mitglieder Edeltraud Schulz (15 Jahre), Udo Müller (40 Jahre) und Rolf Henrich (50 Jahre).