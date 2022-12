Von Ursula Brinkmann

Limbach. "Weit weg von einem normalen Jahr", das hinter der Gemeinde Limbach (und nicht nur der) liegt, will sich Bürgermeister Thorsten Weber von den Krisen nicht kleinkriegen lassen und "mit Zuversicht ins neue Haushaltsjahr" starten. Den Start wagte der Gemeinderat in der vorletzten Sitzung des Jahres 2022 – in der letzten wird man gemeinsam einen