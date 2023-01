Limbach. (zg) Die Abrissarbeiten im Zuge des barrierefreien Um- und Erweiterungsbaus des Limbacher Rathauses haben begonnen. Der Auftrag dafür wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 21. November an die Firma Reutlinger Abbruch nach einer europaweiten Ausschreibung vergeben. Deren Mitarbeiter rückten gleich mit schwerem Gerät an.

Vollständig abgerissen wird das ehemals als Bauhof genutzte Gebäude, mit Ausnahme der denkmalgeschützten Sandsteinmauern im rückwärtigen Bereich. Nach dem Umzug der Verwaltung ins ehemalige Schulhaus auf der gegenüberliegenden Straßenseite sei inzwischen auch der Bauhof an seinen neuen Standort im Bereich "Tiefe Wiesen" umgezogen, teilt die Gemeinde mit.

Außerdem stehen im ebenfalls denkmalgeschützten Rathaus diverse Abbrucharbeiten an, angefangen von Wänden, Decken, Türen bis hin zu den Leitungen für die Ver- und Entsorgung etc. Aus Denkmalschutzgründen ist dabei unter anderem das bisherige Treppenhaus zu erhalten. Sollte die aktuelle laufende Rohbauausschreibung zu einem akzeptablen Ergebnis führen, werden die eigentlichen Arbeiten zum barrierefreien Um- und Erweiterungsbau Anfang April beginnen.