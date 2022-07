Der Erfolg und die Weitergabe des Jagdbrauchtums der bereits langjährig betriebenen Jagdschule stellt an alle neue Herausforderungen, um dem aktuellen Wandel auch in den folgenden Jahren gerecht zu werden.

Im Rechenschaftsbericht des Kreisjägermeisters Dr. Henrich Heitmann wurden aktuelle Themen angesprochen sowie auf die Aktivitäten der letzten drei Jahre eingegangen. Besonderes Augenmerk soll auf den Wald- und Insektenschutz und den Erhalt der Artenvielfalt gelegt werden. Um hier zu unterstützen sollen auch weiterhin – wie in den vergangenen Jahren – Waldsäuberungsaktionen und ein ethisches Jagdverhalten an erster Stelle stehen.

In den Grußworten der Ehrengäste wurden aktuelle Themen wie Maßnahmen zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest (ASP), die neuen Wildverwahrstellen und die Einführung und Nutzung des Wildtierportals aufgegriffen. Zur Eindämmung der ASP wurde die Jägerschaft zur Unterstützung aufgerufen, u. a. mit Angeboten zur Hundeausbildung in der Kadaversuche.

Buchen. (pm) Nach pandemiebedingter Pause fand im Schloss Merchingen die Jahreshauptversammlung der Kreisjägervereinigung (KJV) Buchen statt. In einem schönen Rahmen eröffneten die Jagdhornbläser die Veranstaltung. Kreisjägermeister (KJM) Dr. Henrich Heitmann begrüßte alle Mitglieder sowie zahlreiche Ehrengäste.

Der Einladung folgten der stellvertretende Bürgermeister Peter Maurer, der frühere Bundestagsabgeordnete Alois Gerig, der Erste Landesbeamte Dr. Björn-Christian Kleih und der Vorsitzende des Bauernverbandes Albert Gramling.

In den Grußworten der Ehrengäste wurden aktuelle Themen wie Maßnahmen zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest (ASP), die neuen Wildverwahrstellen und die Einführung und Nutzung des Wildtierportals aufgegriffen. Zur Eindämmung der ASP wurde die Jägerschaft zur Unterstützung aufgerufen, u. a. mit Angeboten zur Hundeausbildung in der Kadaversuche.

Durch eine enge Verbindung – unter anderem durch die gemeinsame Jagdschule – grüßte im Anschluss der Kreisjägermeister aus Mosbach, Heinz Gottmann, die Jagdkollegen. Er berichtete von dem Erfolg, auch im letzten Jahr gemeinsam 21 Jagdschüler zum "Grünen Abitur" geführt zu haben. Gottmann erwähnte ebenso positiv die Neugestaltung des gemeinsam genutzten Hundewassers und dankte für den engen Schulterschluss unter den beiden Kreisjägervereinigungen.

Im Rechenschaftsbericht des Kreisjägermeisters Dr. Henrich Heitmann wurden aktuelle Themen angesprochen sowie auf die Aktivitäten der letzten drei Jahre eingegangen. Besonderes Augenmerk soll auf den Wald- und Insektenschutz und den Erhalt der Artenvielfalt gelegt werden. Um hier zu unterstützen sollen auch weiterhin – wie in den vergangenen Jahren – Waldsäuberungsaktionen und ein ethisches Jagdverhalten an erster Stelle stehen.

Der Erfolg und die Weitergabe des Jagdbrauchtums der bereits langjährig betriebenen Jagdschule stellt an alle neue Herausforderungen, um dem aktuellen Wandel auch in den folgenden Jahren gerecht zu werden.

Ein großer Schritt war für die KJV die Anschaffung zweier Wärmebilddrohnen zur Kitzrettung. Diese wurden erfolgreich auf ca. 400 Hektar eingesetzt, und es konnten 80 Kitze gerettet werden. Ein besonderer Dank galt den Drohnenpiloten, die hier unermüdlich zur Verfügung standen.

Eine besondere Freude war die Ankündigung der diesjährigen Hubertusmesse für den 5. November, die nach langer Coronapause wieder stattfinden soll.

Im Anschluss folgten Berichte aus den Hegeringen, die vom Hegeringleiter VI Osterburken, Egon Bermayer, vorgetragen wurden. Ein Dank galt allen Helfern, die bei der Instandsetzung des Hundewassers und des Schießstandes tatkräftig unterstützt und ihre Zeit und Tatkraft zur Verfügung gestellt haben. Aber auch der Hinweis zum sauberen Umgang und den Herausforderungen der Konfiskat-Container wurde angesprochen.

Martin Meidel gab einen Überblick der Aktivitäten der Obleute. Einem Aufruf zur aktiven Teilnahme bei den Jagdhornbläsern folgte ein Aufruf zur wöchentlichen Schießstandbesetzung. Da ein Jäger einen jährlichen Schießnachweis benötigt, um an Drück- und Gemeinschaftsjagden teilzunehmen, sollten die Sonntage hierfür genutzt werden und die Nachweise nicht erst auf das vierte Quartal gelegt werden, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Die neuen Obleute für die Gebiete Lernort Natur, René Schwing, und für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Alexandra Hauptmann, wurden vorgestellt.

Man freue sich, in diesem Jahr gemeinsam mit den Hegeringen den Jägerstammtisch und Grillabende wieder ins Leben zu rufen. Es folgte der positive Bericht des Schatzmeisters Lothar Weber, der durch den Kassenprüfer Klaus Henn bestätigt wurde.

In diesem Jahr stand die Wahl des Kreisjägermeisters, des Vorstandes und der Obleute an.

Kreisjägermeister Dr. Henrich Heitmann stand nicht mehr zur Wahl zur Verfügung. Als Nachfolger stand Roland Braun aus Altheim zur Wahl. In seiner Funktion als Leiter der Jagdschule ist er bereits langjährig stark in der KJV engagiert. Die Wahl zum neuen Kreisjägermeister wurde einstimmig getroffen und angenommen.

Die stellvertretende Kreisjägermeisterin, Barbara Jaroschinsky, ernannte Dr. Henrich Heitmann zum Ehrenkreisjägermeister.

Alle weiteren Vorstände und Obleute standen in ihrer bisherigen Funktion wieder zur Wahl und wurden einstimmig wiedergewählt.

Die anschließenden Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften in der KJV sowie in der Gruppe der Jagdhornbläser wurden mit großem Beifall übergeben. Martin Meidel erhielt die Verdienstnadel in Silber des LJV in Anerkennung der besonderen Verdienste um die Erhaltung und Förderung des Jagdwesens Baden-Württemberg.

Den Abschluss bildete die Gehörnschau mit dem Aufruf, auch weiterhin solch tolle Präparate zu präsentieren. Der neu gewählte Kreisjägermeister Roland Braun bedankte sich bei allen und wünschte ein kräftiges Weidmannsheil.