Die beiden Feste werden sehr ähnlich gefeiert, auch wenn sie einen völlig anderen Ursprung haben. Während Christen vier Kerzen am Adventskranz entzünden, um am Heiligen Abend die Geburt Jesu zu feiern, gedenken Juden an Chanukka der Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem (164 v. Chr. nach christlicher Zeitrechnung; im Jahr 3597 nach jüdischer Zeitrechnung). Acht Tage dauert das Fest an; an jedem wird an der acht- bzw. neunarmigen Chanukkia, dem Chanukka-Leuchter, eine Kerze entzündet. "Allein das zeigt schon, dass wir trotz aller Unterschiede viele Gemeinsamkeiten haben", betonen Schneider und Höfig. Warum also nicht zusammen ein Fest des Lichts, der Freude und des Friedens feiern – über die Grenzen der Kulturen hinaus das Verbindende suchen?

"Unser Ziel ist es, die Kulturen näher zusammenzubringen, sich auf elementare Gemeinsamkeiten zu besinnen, aber auch zu informieren und aufzuklären", erklärt Armin Höfig. Beim Würzburger Ensemble "Klez’amore" , das gemeinsam mit der Walldürner Sprecherin und Sängerin Ann-Kathrin Schneider am Freitag, 16. Dezember, im Mosbacher fideljo auftritt, singt er und spielt die Gitarre. Unter dem Motto "Zünd an ein Licht" gibt die Formation, zu der auch Ernst-Martin Eras, Konrad Zellmer und Stefan Kraneburg gehören, ein Konzert zu Weihnachten und dem jüdischen Lichterfest Chanukka.

Mosbach. Das gemeinsame Entzünden der Kerzen ruft bei vielen Kindheitserinnerungen wach. Nach und nach wird am Adventskranz ein Licht nach dem anderen angesteckt, an Heiligabend strahlt der Weihnachtsbaum. Doch auch in anderen Kulturen zünden Familien weltweit gemeinsam Kerzen an, sitzen beisammen, erfreuen sich an saisonalen Gebäckteilchen und halten zusammen einen Moment inne. Erinnern sich daran, woher sie kommen, genießen den Moment des Friedens in einer bewegten Welt.

Von Noemi Girgla

Keiner der Musiker ist jüdischen Glaubens. "Wir haben über die Klezmermusik, die Musik der osteuropäischen Juden, die uns fasziniert und begeistert hat, Berührungspunkte mit der Kultur gefunden", erläutert Höfig. Gerade in Zeiten des stärker werdenden Antisemitismus und Rassismus habe man ein Zeichen setzen wollen. "Da traf es sich natürlich gut, dass Weihnachten und Chanukka dieses Jahr zusammenfallen", meint Ann-Kathrin Schneider.

Doch die Friedensbotschaft von Klez’amore und Ann-Kathrin Schneider, die nun schon seit mehr als zehn Jahren stimmungsvolle Adventskonzerte miteinander gestalten, geht noch weiter. Und so haben sie ein Programm zusammengetragen, das multikultureller kaum sein könnte – denn neben der traditionellen Klezmermusik unternehmen die Musiker auch gerne Ausflüge in Richtung Swing, Jazz oder einfach "Weltmusik".

Ein traditionelles hebräisches Lied erklingt nach einem provenzalischen, ein galizisches und dänisches Weihnachtslied folgen. Auch Schweden, Böhmen und Südtirol sind musikalisch vertreten, an ein schottisch-gälisches Wiegenlied Christi reiht sich das jiddische "Oy Chanukah, Oy Chanukah". Alles Lieder, die nicht jeder kennt, die welt- und kulturumspannend sind, umrahmt von ausgewählten Texten, die Ann-Kathrin Schneider vorträgt.

"Uns war es dieses Jahr besonders wichtig, auch ein ukrainisches Lied mit aufzunehmen", sagt Höfig. "Carol of the Bells", zu Deutsch das Lied der Glocken, stehe auch als Friedenssymbol. Etwas, das die Menschen in der Ukraine in der derzeitigen Situation nicht haben. Etwas, auf das die Musiker bei aller heimeligen Festtagsstimmung aufmerksam machen wollen: Dass Frieden eben nicht selbstverständlich ist – so sehr sich die Menschen auch danach sehnen.

Während bei "Zünd an ein Licht" Freude und Gemeinsamkeiten im Mittelpunkt stehen, will man auch Mut machen, Hoffnung geben, dass alles wieder besser wird. "Und wir wollen Barrieren abbauen", sind sich Schneider und Höfig einig. Den Menschen die Scheu davor nehmen, aufeinander zuzugehen, einander tolerant zu begegnen, "losgelöst von der Geschichte, nicht von der Vergangenheit beeinflusst". Dafür brauche es aber auch Aufklärung. "Denn bei den Festen geht es nicht nur um das Bewahren der eigenen Tradition, sondern auch darum, sich zu öffnen, einen Blick in die Welt zu werfen", sind sie überzeugt.

Wer wäre da als Veranstalter für das Konzert am Freitag (ab 20 Uhr) geeigneter als die Initiative "Herz statt Hetze Neckar-Odenwald-Kreis" sowie die KZ-Gedenkstätte Neckarelz. Die Idee des "Zusammendenkens" hat Dorothee Roos, Vorsitzende des Vereins KZ-Gedenkstätte Neckarelz, jedenfalls begeistert. "Man spricht auch vom Dezember-Dilemma, dem Wunsch, an der eigenen Tradition festzuhalten, aber dennoch gemeinsam zu feiern. Es kommt durchaus vor, dass Menschen jüdischen Glaubens einen Weihnachtsbaum aufstellen und zugleich die Kerzen an der Chanukkia entzünden", erklärt sie. Daraus sei auch der Begriff "Weihnukka" entstanden – und was bringt die Gemeinsamkeiten, deren Licht die Unterschiede überstrahlt, besser zum Ausdruck ...?