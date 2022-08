Elztal. (pol/mare) In Elztal hat es einen Fall von Jagdwilderei gegeben. Das teilt die Polizei mit.

Der Jagdpächter des Jagdbogens I in Ritterbach fand demnach am Freitag bei Muckental rechts der Landstraße ein verendetes Reh. Dieses wies einen Einschuss am Herz auf, welcher von einem Kleinkaliber stammen könnte.

Der Polizeiposten Schefflenz sucht nun Personen, die Hinweise auf den Fall von Jagdwilderei in Elztal am vergangenen Freitag geben können. Wer etwas dazu sagen kann, wird von der Polizei gebeten, sich unter der Telefonnummer 06293/233 beim Polizeiposten Schefflenz zu melden.