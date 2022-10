Hüffenhardt. (stk) Eine halbe Million Euro Sachschaden, ein 20-stündiger Einsatz von zeitweise 100 Feuerwehrleuten – der Scheunenbrand, der in der Nacht von Freitag auf Samstag vergangener Woche in Hüffenhardt zu einem großen Einsatz führte, wird derzeit von der Polizei eingehend untersucht. "Ein Mülleimer war wohl der Brandherd, bisher gibt es keine Hinweise auf Brandstiftung", sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Heilbronn auf RNZ-Nachfrage. Sowohl Brandgutachter als auch Kriminaltechniker seien vor Ort gewesen, die Ermittlungen dauern auch weiterhin an.

Eine Anwohnerin hatte bemerkt, dass die Scheune brannte. Die Flammen schlugen aus dem Dach und drohten bereits, auf das angrenzende Wohnhaus sowie auf eine weitere Scheune überzugreifen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und begann unmittelbar, den Brand zu bekämpfen. Trotz der Bemühungen konnte allerdings nicht mehr verhindert werden, dass sich der Brand auf die Dächer des Wohnhauses und der Scheune des landwirtschaftlichen Anwesens ausweitete.

Die 50-jährige Bewohnerin und der 66-jährige Bewohner konnten ihr Haus aber noch selbstständig verlassen. 20 Bewohner der umliegenden Wohnhäuser wurden vorsorglich evakuiert und in der Grundschule untergebracht. Die Scheune mit landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten brannte komplett aus.

Update: Donnerstag, 20. Oktober 2022, 18.47 Uhr

Zwischendurch reichte das Löschwasser nicht

Von Stephanie Kern

Hüffenhardt. 100 Feuerwehrleute, viele davon etwa 20 Stunden im Einsatz, ein großer Schaden, Menschen, die ihre Häuser verlassen mussten: Die Bilanz, die Torsten Heiß, Kommandant der freiwilligen Feuerwehr Hüffenhardt-Kälbertshausen zieht, ist verheerend. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden seine Feuerwehrleute zu einem Brand in Hüffenhardts Ortskern gerufen, eine Scheune stand in Flammen.

Insgesamt waren 100 Feuerwehrleute im Einsatz, Hilfe bekamen die Hüffenhardter von den Feuerwehren aus Haßmersheim, Wollenberg, Bad Rappenau und Aglasterhausen. "Die Zusammenarbeit war sehr kollegial und professionell", betont Kreisbrandmeister ...