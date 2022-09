Hirschhorn/Berlin. Es geht voran beim Schulprojekt in Mosambik. Dem Schulbau in dem in der Mitte des Landes gelegenen Dorf Charonga hat sich bekanntlich die aus Hirschhorn stammende Filmemacherin und Grimmepreisträgerin Julia Oelkers verschrieben, deren Ehemann Ibraimo Alberto von da stammt (wir berichteten). Baubeginn war im Juli 2021, wenn die Schule fertig ist, sollen darin in fünf

Weiterlesen mit + Lokale Themen + Hintergründe

+ Analysen

Meine RNZ+ Zugang zu allen Inhalten von RNZ+

Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt

Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ Angebot für Neukunden 0,99€ 1 Monat einmalig 0,99 €

danach 6,90 € pro Monat

Zugriff auf alle RNZ+ Artikel

inkl. gratis Live-App Jetzt kaufen Tagespass 1,49€ 24 Stunden alle RNZ+ Artikel lesen Jetzt Tagespass kaufen Sie sind schon Printabonnent? 5,20€ Digital Plus 5,20 € pro Monat

inkl. E-Paper

Alle RNZ+ Artikel & gratis Live-App Jetzt Digital Plus kaufen Oder finden Sie hier das passende Abo Shop Sie haben bereits ein Konto? Einloggen