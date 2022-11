Was sich die Bürger wünschen

Hirschhorn: Was sich die Bürger wünschen

Der Ulfenbach war vermutlich der Grund für die Ansiedlung, eine erste Mühle wurde schon 1465 erwähnt, eine zweite kam später dazu, mit Auswirkungen bis in die jüngere Vergangenheit. Hafer, Korn und Buchweizen und ab dem 19. Jahrhundert Kartoffeln, mehr gaben die kargen Böden nicht her. Zugtiere waren Rinder. 1860 gab es grade mal vier Pferde im Ort. Wie überall im Odenwald wurden die Schweine zur Eichelmast in den Wald getrieben.

Eberbachs Stadtarchivar Dr. Marius Golgath zeichnete als Festredner die Dorfgeschichte nach. Bilder als Zeitdokumente machen wie Schlaglichter den Blick auf die Lebenswelt der Groß- und Urgroßeltern möglich. Die Verbindung zur Harfenburg und ihren Besitzern, den Landschaden von Steinach, wirkt bis heute nach. Mit ihrem Stammsitz am Neckar wurden auch Langenthal und Hirschhorn nach mehreren Wirrungen der Politik hessisch. Denn die eigenwilligen Grenzverläufe bedingten eine sehr unterschiedliche Erreichbarkeit: Von Langenthal führte eine Straße nach Hirschhorn und Waldmichelbach, Brombach und Grein waren nur über Waldwege erreichbar.

"Von jeher" hatten die Heddesbacher und Langenthaler ihr Bauholz aus einem Wald des Klosters Schönau. Dass aus Gewohnheit jedoch kein Recht entsteht, entschied ein Gerichtsurteil im Jahre des Herrn 1322. So ungefähr dürften die meisten Langenthaler die Sache kennen. Im knallvollen "Krone-Saal" konnten sie bei der Jubiläumsfeier das Faksimile sehen. In dem Papier ist die Ortsbezeichnung erstmals dokumentiert und damit amtlich für die Zeitrechnung.

Von Elisabeth Murr-Brück

Langenthal. 700 Jahre Langenthal? Das hätte eigentlich längst gefeiert werden müssen – nur wann? Wer immer da und wann immer wohl vermutlich aus dem Umkreis der Heddesbacher Harfenburg kam, um zu bleiben, gerodet hat und gebaut und gejagt, gefischt und Felder angelegt hat, hatte Wichtigeres zu tun, als sich mit einer Jahreszahl zu verewigen. Vielleicht hat er es ja auch getan, aber ein Holzbalken oder ein Stein waren eben nichts für die Ewigkeit. Dafür brauchte es schon einen gerichtsfesten Streit mit den für Ewiges Zuständigen, denen der Kirche.

Er kennt die Dorfgeschichte: Festredner Dr. Marius Golgath (links) erhielt nach seiner kundigen Rede ein Präsent von Bürgermeister Oliver Berthold. Foto: Elisabeth Murr-Brück

Mit Rindenklopfen für die Gerberlohe konnten Frauen und Kinder das Familien-Einkommen aufstocken. Mehr und leichter ging das, als im 19. Jahrhundert der "Fremdenverkehr" Erholungssuchende auch nach Langenthal brachte. 120 Betten standen für sie zur Verfügung.

Schon um 1900 bemühte sich die Gemeinde, einen Industriebetrieb anzusiedeln. Aus den nicht mehr genutzten Mühlen wurden Fabriken. Bis zu 80 Menschen fanden hier Arbeit. Manche kamen täglich aus Brombach zu Fuß dorthin, erzählt Golgath.

Nach dem Krieg wurde die Produktion auf Pappen für namhafte Automarken umgestellt. Mit Mercedes, Volvo, Ford und anderen kam das Produkt aus Langenthal in die Welt. In den 1970-ern machte die Krautrockband Guru Guru das Dorf weit über die Landesgrenzen bekannt. Es war die Zeit, als immer weniger Touristen kamen, die "Krone" blieb als einzige Gastwirtschaft. Für das Vereinsleben im Ort ist sie unverzichtbar. Zusammenhalt war in schweren Zeiten wohl überlebenswichtig, erklärte der Kreisbeigeordnete Volker Buser. Der Dreißigjährige Krieg habe das Dorf nahezu "ausradiert".

Geschenke zum Dank bekamen Ehrenwehrführer und Vorsitzender der FFW Langenthal Matthias Kuntze, Sabine Schilling vom Akkordeon-Orchester und Karin Schindler, Mitglied des „Heißen Rechen“. Foto: Elisabeth Murr-Brück

Nach wie vor engagieren sich die Bürger im und für den Ort, betonte Bürgermeister Oliver Berthold. Feuerrad und Feuerwehr, Theaterverein, Initiativen und Projekte wie (das beim Festabend musizierende) Akkordeon-Orchester und der "Heiße Rechen" seien "ein gutes Beispiel dafür, wie Menschen für ihren Ortsteil etwas erschaffen, von dem alle profitieren". Die Stadt bedankte sich mit einem Gutschein für ihren unermüdlichen Einsatz und die Ausrichtung des Festabends gab es einen Blumenstrauß für die Krone-Wirtin Friedel Guckenhan.

Für die amtliche Verbindung mit dem Ortsteil vor 50 Jahren fand Oliver Berthold reichlich Analogien zur Goldenen Hochzeit: Höhen und Tiefen einer Ehe, bei der vielleicht schon mal an Scheidung gedacht wurde- letztlich aber sei man zu einer Einheit zusammengewachsen, bei der jeder seine Identität behalten habe.

Der gültige Vertrag sei damals übrigens auf nur dreieinhalb Seiten geregelt worden, inzwischen brauchte es für vier neue Bänke am Neckarsteig ("zwei davon wurden lediglich ersetzt") einen Gestattungsvertrag von dicht beschriebenen sieben Seiten.