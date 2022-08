Von Elisabeth Murr-Brück

Hirschhorn. Von der Hainbrunner Straße sind es nur ein paar Meter rechts ab über eine kleine Brücke am Finkenbach zur alten Schneidmühle. Es fühlt sich an wie der Übergang in eine andere Welt. Zeitmaschine rückwärts, Ruhe, Beschaulichkeit, Idylle. 500 Jahre war die Mühle ein wirtschaftliches Zentrum in Hirschhorn, jetzt sieht es aus, als sei die