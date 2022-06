Buchen. (rüb) Die Alte Buchener Straße in Hettingen ist für den Verkehr gesperrt. Der Grund: Es werden Versorgungsleitungen verlegt. Die Arbeiten gehen voraussichtlich bis Anfang Juli. Die Baustelle wird in zwei Abschnitten durchgeführt, im ersten Abschnitt im Bereich der Alten Buchener Straße bei der Kreuzung Am Blassenrain in Richtung Buchen bis zur Einmündung Emma-Herwegh-Straße.

Der zweite Abschnitt geht von der Ecke Alten Buchener Straße/Am Blassenrain bis zur Einmündung Baulandstraße. Während des ersten Bauabschnitts kann der Stadtbus die Haltestelle Hettingen-Hühnerberg nicht anfahren.