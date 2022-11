Von Caspar Oesterreich

Haßmersheim. Wie Fische wieder schwimmen und Vögel auch in Zukunft sicherer fliegen können, darüber bestand im Haßmersheimer Gemeinderat reger Diskussionsbedarf. Als man mit dem Naturschutz schließlich durch war, wurden die restlichen Tagespunkte in der jüngsten Sitzung am Montagabend zügig durchgewunken.

Erstes zentrales Thema waren recht