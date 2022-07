Haßmersheim. (cao/zg) Für die Baumeister war es damals wahrscheinlich kein besonderer Auftrag: Ein 20 Mal acht Meter großes Becken sollte 1971 am Ende der Hochhausener Hauptstraße ausgehoben werden, um als Quelle für die Feuerwehr zu dienen. Dass der ursprüngliche Löschwasserspeicher kurz darauf zu einem beliebten Schwimmbad werden würde, das auch ein halbes Jahrhundert später noch für Badespaß bei Jung und Alt sorgt, konnte sicher keiner der Arbeiter vorhersehen.

Auch das Kinderplatschbecken erfreut sich seit 1972 großer Beliebtheit. Foto: Gemeinde Haßmersheim

Nun feiert die weitläufig als "idyllisches Bad am Waldrand" bekannte Freizeiteinrichtung ihr 50-jähriges Bestehen. Am morgigen Samstag wird ab 16.30 Uhr zum großen Freibadfest eingeladen. Gebadet werden darf bis 22 Uhr, für Musik und Stimmung sorgt die Band "Middle of the Gass". Kulinarisch wartet Familie Öndes auf, die an ihrem Kiosk allerlei Spezialitäten anbietet – natürlich auch kalte Getränke bis hin zu Cocktails.

Bürgermeister Christian Ernst freut sich auf das Event: "Das Freibad in Hochhausen ist seit 50 Jahren eine echte Institution und weit über die Grenzen der Region hinaus als besonderes Kleinod bekannt. Lassen Sie uns auf dieses Jubiläum gemeinsam anstoßen!"

Bereits kurz nach Fertigstellung der Bauarbeiten 1971 wurde das Löschwasserbecken durch einen Gemeinderatsbeschluss zu einer Badeanstalt umfunktioniert. Nach der Einrichtung von Duschen, Durchschreitebecken und eines Kiosks war es am 28. Juni 1972 schließlich so weit: Das Freibad Hochhausen öffnete seine Pforten für die schwimm- und planschfreudige Bevölkerung.

Die gesamte Saison über gab es bereits mehrere kleine und größere Aktionen, um das Jubiläum gebührend zu feiern. Ob Gottesdienste, Aqua-Fitness-Kurse, Kindernachmittage – es war und ist für alle Altersklassen regelmäßig etwas geboten. Der nächste bunte Kindernachmittag im Freibad findet am Samstag, 30. Juli, von 15 bis 17.30 Uhr statt (die Kinder sollten schwimmen können). Nachteulen dürfen sich am Freitag, 12. August, von 20 Uhr bis Mitternacht aufs Mondscheinschwimmen freuen.

Der Haßmersheimer Gemeinderat hat zudem für einige Neuanschaffungen gesorgt. So konnten beispielsweise ein Sonnensegel für den Sandkasten und ein Windschutz für den Terrassenbereich installiert werden. Großen Absatz findet zudem das limitierte Badetuch mit Jubiläumslogo, das nach wie vor direkt im Freibad erstanden werden kann.

Das Bad in der Hauptstraße 53 ist ideal mit dem örtlichen Bürgerbus von diversen Haltestellen in Haßmersheim, Hochhausen, Neckarmühlbach, Hüffenhardt und Kälbertshausen zu erreichen; natürlich stehen aber auch Parkplätze bereit.

Info: Öffnungszeiten und weitere Infos.