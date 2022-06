Von Caspar Oesterreich

Haßmersheim. Ein breites Sammelsurium an Themen barg die jüngste Sitzung des Haßmersheimer Gemeinderates. Von der Kriminalstatistik 2021 über die Neugestaltung des Friedhofs und der Ortsmitte in Hochhausen bis hin zu Stadtradeln und Kletterturm für die Kita Neckarburg hatte die Tagesordnung so einiges zu bieten. Weil sich niemand bei der