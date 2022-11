Hardheim. (adb) Mit einigen Neukonzeptionen beschäftigte sich am Montag der Verwaltungsrat: Die Beiträge zur Nutzung der Erftalhalle, der Verleih von gemeindeeigenen Hütten, Schirmen und der Aktionsbühne sowie das Kinomobil erfahren Veränderungen – was im Sitzungssaal des Rathauses jeweils durchaus Gesprächsstoff erzeugte. Geleitet wurde der Abend von Bürgermeister Stefan Grimm.

Zunächst wurde die Vorgehensweise beim Verleih von Hütten, Schirmen und der Aktionsbühne durch den Bauhof besprochen. Aktuell regelt die Situation eine Gebührensatzung von 40 Euro pro Hütte an gemeindeeigenen Märkten bei Aufbau durch Bauhofmitarbeiter und 25 Euro pro Hütte bei eigenständigem Aufbau; weiter fallen jeweils 20 Euro für den Verleih der Bühne und pro Schirm an, inklusive Bereitstellung durch den Bauhof. Eine Herausgabe an private Personen erfolgt nicht; beim Sommerfest wird die Hüttenmiete mit dem Standgeld der Vereine abgegolten.

Einstimmig beschlossen wurde nun eine Neuregelung: Um die Vereine finanziell zu entlasten, werden Hütten, Schirme und Bühne künftig kostenlos an die Vereine des Gemeindegebiets verliehen; bei den Märkten wird keine Hüttengebühr mehr verlangt. Im Gegenzug sind die Vereine mit Ausnahme der Hardheimer Märkte fortan auch eigenständig für den Transport und den Aufbau der Hütten verantwortlich. Sollte hierbei die Unterstützung durch den Bauhof benötigt werden, wird der tatsächlich entstandene Aufwand abgerechnet.

Zu Wort meldete sich Jürgen Schretzmann als Vertreter des Bürgervereins Gerichtstetten: Er bemängelte gewisse "Ungleichheit"; Bürgermeister Grimm konterte mit dem Hinweis, dass Vereinsmärkte nicht mit gemeindeeigenen Märkten verglichen werden können.

Eine unverhoffte Lösung ergab sich hinsichtlich des Kinomobils Baden-Württemberg, das seit 2017 regelmäßig Kinder- und Spielfilme in der Erftalhalle zeigt. Wie Stefan Grimm bemerkte, erreichte die Besucherzahl bisheriger Filmabende zumeist nicht das für eine Kostendeckung nötige Niveau von durchschnittlich 38 Gästen. "Oftmals übernahm die Gemeinde den Ausgleichsbetrag, der zwischen 30 und 80 Euro lag", bilanzierte er. Nachdem der Spielbetrieb coronabedingt zuletzt ausgesetzt hatte und bislang noch nicht wieder angelaufen war, sei über die Fortführung nachzudenken: Die Beschlussvorlage schlug die Auflösung der Kooperation zwischen dem Trägerverein und der Gemeinde Hardheim und die Kreation attraktiverer Alternativen wie eines Open-Air-Kinos vor. Es kam anders: Ein Beschluss wurde nicht gefällt. Stattdessen verständigte man sich auf die Bildung einer Arbeitsgruppe mit Gemeinderäten, die eine ...