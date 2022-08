Eine am Montag vor dem Anwesen in der Walldürner Straße 36 (B27) errichtete Werbeanlage sorgt für Ärger bei Hardheimer Bürgern. Doch das wird nicht die einzige Anlage dieser Art bleiben: Eine weitere Werbetafel wird in naher Zukunft zwischen den Anwesen Walldürner Straße 42 und 46 aufgestellt. Foto: Janek Mayer