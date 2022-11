Hardheim/Suippes. (dore) "Die Momente eines schrecklichen Tornados in Frankreich heute. Totale Zerstörung in Suippes" – mit diesen Schlagworten ist ein Video betitelt, das vor einer Woche auf der Internetplattform Youtube eingestellt wurde und von dem die RNZ jetzt erfahren hat. Und es sind in der Tat erschreckende Bilder, die dort vom Nachmittag des 17. November von der französischen Partnergemeinde Hardheims zu sehen sind: Umherfliegende Dachziegel, weggefegte Dächer, umgestürzte Bäume.

"Nur" etwa eine Minute soll der Tornado gewütet haben, doch der Schaden ist heftig. Bis zu 50 Häuser waren betroffen, die Feuerwache und ein Ballsaal wurden schwer beschädigt. Zu mehr als 50 Prozent sei das Feuerwehr- und Rettungszentrum zerstört worden, wie französische Medien berichten. 60 Mann und 26 Maschinen seien von den Feuerwehrleuten mobilisiert worden, darunter "Spezialteams", insbesondere eine Rettungsgruppe und Drohnen.

Bis um 18 Uhr waren rund 180 Haushalte der 3800-Einwohner-Stadt ohne Strom. Immerhin soll es zu keinen Verletzten gekommen sein. "Es war ein heftiges, sehr kurzes, absolut unvorhersehbares Phänomen", das "sehr starken Schaden anrichtete", beschrieb der Präfekt der Marne (Region, in der Suippes liegt), Henri Prévost, vor Ort.

Als Zeichen der Solidarität hat die Gemeinde Hardheim nun eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um die Partnergemeinde bei den Aufräumarbeiten finanziell zu unterstützen. Hierfür wird während des Hardheimer Weihnachtsmarkts an diesem Wochenende (Freitag, 25., bis Sonntag, 27. November) eine Spendenkasse an der Verkaufshütte des Freundes- und Förderkreises Krankenhaus Hardheim bereitstehen. Alternativ können Beträge unter Nennung des Verwendungszwecks "Spende Suippes" auf eines der nachstehenden Konten der Gemeinde Hardheim überwiesen werden: Sparkasse Tauberfranken, IBAN: DE85.6735.2565.0005 0001 79; Volksbank Franken, IBAN: DE68.6746.1424.0021 0124 08; Volksbank Main-Tauber, IBAN: DE37.6739.0000.0025 6199 00.

"Es wird um rege Beteiligung gebeten. Die Gemeinde Hardheim dankt der gesamten Bevölkerung im Voraus für die Unterstützung der Aktion", teilt die Erftalgemeinde mit.