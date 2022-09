Hardheim. (dore) Der Hardheimer Einzelhandel soll bekanntlich durch den "Erfapark 2.0" frischen Wind bekommen. Neue Mieter sollen für eine größere Attraktivität des Einkaufszentrums in der Hardheimer Ortsmitte sorgen. Während im Hintergrund Gespräche mit möglichen künftigen Mietern laufen, steht nun eine erste Entscheidung fest: Der Sonderpreis-Baumarkt wird nicht im Erfapark bleiben, sondern in das Gebäude in der Ferdinand-Müller-Straße 1 ziehen, wo aktuell noch der Textil-Discounter Kik eine Filiale betreibt.

Wie die Pressestelle von Kik auf Nachfrage der RNZ bestätigte, hat der Textildiscounter den Mietvertrag der Filiale in Hardheim zu Mitte Februar gekündigt. "In der Filiale sind aktuell fünf Mitarbeitende beschäftigt, von denen voraussichtlich alle in benachbarten Filialen untergebracht werden können", so die Pressestelle.

Das benachbarte Kosmetikstudio bleibt dagegen in dem Gebäude weiterhin tätig, wie Eigentümer Gökhan Yavuzyilmaz, Geschäftsführer der Firma Elektro Gärtner, auf RNZ-Anfrage mitteilte. Voraussichtlich Ende März soll der Sonderpreis-Baumarkt am neuen Standort eröffnet werden.

Der Sonderpreis-Baumarkt zieht vom Erfapark aus. Archivfoto: Dominik Rechner

2020 hatte der derzeitige Hauptmieter im Erfapark, Fishbull Franz Fischer Qualitätswerkzeuge GmbH, schonmal mit dem Gedanken gespielt, den Sonderpreis-Baumarkt in Hardheim zum Jahresende zu schließen. Doch die Überlegungen wurden wieder verworfen. Nun zieht der Sonderpreis-Baumarkt also tatsächlich bald aus dem Erfapark aus, bleibt der Erftalgemeinde aber an einem anderen Standort erhalten.

Doch wie geht es mit der Verkaufsfläche im Erfapark weiter? "Wir haben für den Sonderpreis-Baumarkt schon lange nach einer Ideallösung gesucht. Diese haben wir nun mit dem neuen Standort gefunden", sagte Projektleiterin Frauke Liess von Schoofs Immobilien Frankfurt der RNZ.

Im Erfapark werde es ein völlig neues Nutzungskonzept der Ladenflächen geben. "Wir werden den aktuellen Erfapark komplett entkernen. Die Fläche, wo der Sonderpreis-Baumarkt aktuell noch ist, wird so nicht erhalten bleiben", stellt sie klar. Die Verkaufsfläche soll komplett neu aufgeteilt werden, um alles attraktiver und besser nutzbar zu machen.

Welche Mieter konkret im "Erfapark 2.0" einziehen werden, konnte Liess noch nicht verraten. Nur so viel: "Es wird einen Mix aus großen bekannten und auch kleinen, lokalen Mietern geben." Sie sollen aus verschiedenen Bereichen wie Kleidung, Drogerie, Gastronomie und Nahversorgung kommen.

Ort des Geschehens

Der Plan sei es, im ersten Quartal 2023 mit den Bauarbeiten starten zu können. Aktuell werde gerade die zweite Offenlage des Bebauungsplans vorbereitet. "Nach heutigen Stand erwarten wir, dass der rechtskräftige Bebauungsplan Ende des Jahres vorliegt", erklärte Liess.