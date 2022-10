Hardheim. (dore) Zumindest hier herrschte Einigkeit: Einstimmig befürworteten die Gemeinderäte am Montagabend die Durchführung des Weihnachtsmarkts im gewohnten Umfang vom 25. bis 27. November einschließlich der Beleuchtung des Weihnachtsbaums auf dem Schlossplatz und der Weihnachtsbäume in den Ortsteilen.

Überhaupt nicht einig waren sich die Räte bezüglich der Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen. Längere Diskussionen führten zu keinem Ergebnis. Weder der Vorschlag "Straßenweihnachtsbeleuchtung bleibt aus und wird nicht aufgehängt", noch "Girlanden in den Straßen aufhängen, aber nicht einschalten" oder "Weihnachtsbeleuchtung wie immer aufhängen und einschalten" fanden eine Mehrheit. Die Entscheidung wurde auf die kommende Sitzung vertagt.

Als Kompromiss machte Bürgermeister Stefan Grimm folgenden Vorschlag: "Wir prüfen bis zur nächsten Sitzung, ob es technisch möglich wäre, die Beleuchtung aufzuhängen und sie früh – um 21 oder 22 Uhr – auszuschalten."

Hauptamtsleiterin Mareike Brawek hatte zuvor erklärt, dass nach Ansicht der Gemeindeverwaltung die Inbetriebnahme der weihnachtlichen Straßenbeleuchtung in Hardheim sowie der beleuchteten Bilder an der Erftalhalle per Verordnung (EnSikuMaV) streng genommen untersagt sei. Die Beleuchtung beim Weihnachtsmarkt sei dagegen erlaubt, da es sich um ein kulturelles Fest handle. Ausgenommen sei wohl die Beleuchtung der Erftalhalle auch während des Weihnachtsmarkts, da es ein öffentliches Gebäude sei, so Hauptamtsleiterin Mareike Brawek. Gemeinderätin Julia Göth führte hierzu jedoch an, dass sie die Info habe, dass öffentliche Gebäude bei Weihnachtsmärkten beleuchtet werden könnten. Bürgermeister Grimm und Hauptamtsleiterin Brawek versicherten, dies zu prüfen.

Gemeinderat Michael Messerer erklärte, dass es sich für ihn so anhöre, als gebe es einen Graubereich, was die Erlaubnis von Weihnachtsstraßenbeleuchtung betreffe. Er schlug vor, diesen Graubereich auszunutzen, und die Beleuchtung so lange anzulassen, bis es untersagt werde. Dem schloss sich u. a. Klaus Kressner an. Siegfried Horn und weitere Räte waren anderer Meinung und wollten sich der "Empfehlung von oben" anschließen.

Bezüglich der normalen Straßenbeleuchtung sagte Bürgermeister Grimm, dass man beispielhaft an mehreren Straßenzügen Laternen abschalten bzw. sukzessive auf weniger Leuchtleistung einstellen werde.