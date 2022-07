Hardheim. (RNZ) Der Investor Schoofs Immobilien verzichtet darauf, den Bürgermeister-Schmider-Platz im Zuge der Revitalisierung des Erfaparks als Fläche für Kurzzeitparker zu nutzen. Das Unternehmen reagiert damit auf einen Protest Hardheimer Bürger. Diese hatten per Leserbrief in der RNZ und zusätzlich vor Ort bei Demonstrationen gegen die geplante Veränderung des Areals aufbegehrt. Dieses "Strohfeuer" – so nennt es Schoofs-Geschäftsführer Mohamed Younis – will das Unternehmen "im Keim ersticken". Er erklärt in einem Brief an Bürgermeister Volker Rohm und den Gemeinderat: "Wir bauen am Ende nicht für uns, sondern für die Bürger Ihrer Gemeinde."

In diesem Schreiben, das der RNZ vorliegt, erläutert der Investor, warum er der Argumentation der Demonstrierenden zwar nicht folgen kann, deren Wünsche aber dennoch berücksichtigen will. Er betont, dass sein Unternehmen trotz größerem Aufwand und unter höheren Investitionen geplant hatte, den Bürgermeister-Schmider-Platz als Aufenthaltsraum zu bewahren – allerdings an einem leicht veränderten Standort. "Leider wurde diese ,Verlagerung‘ um wenige Meter als ,Vernichtung‘ suggeriert und gegen das Vorhaben instrumentalisiert", bedauert der Geschäftsführer.

Die Umgestaltung sollte ursprünglich Geschäften wie Apotheke, Optiker, Bäcker und Eisdiele zugutekommen: "Wir brauchen für unsere kleinen Läden Flächen für Kurzzeitparker. Diese machen nun mal diese Läden überlebensfähig", ist Younis überzeugt. Die benötigten Kurzzeitparkplätze samt E-Ladestationen und Car-Sharing-Angeboten will Schoofs nun auf eigener Fläche umsetzen. Damit erklärt der Investor allerdings das Konzept, eine Achse zwischen dem Schlossplatz und dem Erfapark zu schaffen, als gescheitert: "Die B27 bleibt mit ihrer teilenden und trennenden Kraft die herrschende Zäsur in Ihrer Gemeinde."

Im ersten Teil seines Schreibens erläutert Younis Hintergründe zur aktuell geplanten Neugestaltung des gesamten Erfapark-Areals. Darin zeichnet er die Vision seines Unternehmens für das Gebäudeensemble im Herzen Hardheims nach. So habe seine Firma 2017 das Erdgeschoss des Erfaparks erworben. Zu diesem Zeitpunkt plagten Leerstand und eine sanierungsbedürftige Bausubstanz die Immobilie. Zudem sorgten die Alteigentümer mit dem Betrugsskandal um ihr Unternehmen S&K immer wieder für negative Presseberichte. "Ein Insolvenzverfahren und eine Zwangsversteigerung sollten die Zukunft der einst mit Leben gefüllten Immobilie mitten im Herzen Ihrer Gemeinde bestimmen", beschreibt Mohamed Younis die Ausgangslage. ...